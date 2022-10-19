營養師不私藏「3抗發炎營養食譜」：舒緩、改善、修復異位性皮膚炎

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營養師陳冠蓉在臉書粉專《蓉媽咪營養師健康寶典》指出，經醫師診斷為「異位性皮膚炎」的患者，建議要透過避免外來因子、皮膚因子、以及內在因子進行改善。外來因子包括有細菌、致敏物質如塵蟎、二手菸、燒香；皮膚因子為皮膚乾燥、金黃色葡萄球菌、汗水等；而內在因子包括情緒高壓緊繃、常吃甜食及飲料、或吃到過敏原食物。
蓉媽咪表示，異位性皮膚炎發作主要是受遺傳基因、免疫反應所影響。
雖然飲食並非引發異位性皮膚炎的主因，但是平時多攝取有助於抗發炎、修復皮膚組織的營養素，還是能達到改善健康，舒緩與改善肌膚問題的效果。
在此蓉媽咪提供舒緩皮膚炎食譜(1人份)，供大家參考：
鳳梨百香甜椒護膚飲
食材：鳳梨50g、黃甜椒50g、百香果1顆、無糖優酪乳240cc
作法：將所有食材（可加少許冰塊）放入調理機攪拌均勻即可。
綠花椰杏仁優酪乳
食材：花椰菜50g、杏仁果10g、優酪乳240cc
作法：花椰菜洗淨汆燙熟，並與其他食材（可加少許冰塊）放入調理機攪拌均勻即可。
番茄蘋果護膚飲
食材：牛番茄50g、水梨或蘋果100g、奇芽籽10g、白開水150cc
作法：所有食材（可加少許冰塊）放入調理機攪拌均勻即可。
本文經 營養師陳冠蓉 臉書粉專《蓉媽咪營養師健康寶典》授權報導
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