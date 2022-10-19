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營養師不私藏「3抗發炎營養食譜」：舒緩、改善、修復異位性皮膚炎

營養師不私藏「3抗發炎營養食譜」：舒緩、改善、修復異位性皮膚炎
營養師不私藏「3抗發炎營養食譜」：舒緩、改善、修復異位性皮膚炎

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-19 14:30:45

台灣秋天氣候涼爽乾燥，空氣濕度下降，對一般人而言，擺脫濕濕黏黏的夏天很棒，但是「皮膚乾燥」卻是異位性皮膚炎的族群須盡量避免的致敏因子，營養師表示，一些烤肉活動所造成的「濃煙」，也會誘發異位性皮膚炎的情況更加嚴重。

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異位性皮膚炎 好發因子舒緩皮膚炎食譜

營養師陳冠蓉在臉書粉專《蓉媽咪營養師健康寶典》指出，經醫師診斷為「異位性皮膚炎」的患者，建議要透過避免外來因子、皮膚因子、以及內在因子進行改善。外來因子包括有細菌、致敏物質如塵蟎、二手菸、燒香；皮膚因子為皮膚乾燥、金黃色葡萄球菌、汗水等；而內在因子包括情緒高壓緊繃、常吃甜食及飲料、或吃到過敏原食物。

蓉媽咪表示，異位性皮膚炎發作主要是受遺傳基因、免疫反應所影響。

​雖然飲食並非引發異位性皮膚炎的主因，但是平時多攝取有助於抗發炎、修復皮膚組織的營養素，還是能達到改善健康，舒緩與改善肌膚問題的效果。

​在此蓉媽咪提供舒緩皮膚炎食譜(1人份)，供大家參考：

鳳梨百香甜椒護膚飲

食材：鳳梨50g、黃甜椒50g、百香果1顆、無糖優酪乳240cc

作法：將所有食材（可加少許冰塊）放入調理機攪拌均勻即可。

綠花椰杏仁優酪乳

食材：花椰菜50g、杏仁果10g、優酪乳240cc

作法：花椰菜洗淨汆燙熟，並與其他食材（可加少許冰塊）放入調理機攪拌均勻即可。

番茄蘋果護膚飲

食材：牛番茄50g、水梨或蘋果100g、奇芽籽10g、白開水150cc

作法：所有食材（可加少許冰塊）放入調理機攪拌均勻即可。

 

本文經 營養師陳冠蓉 臉書粉專《蓉媽咪營養師健康寶典》授權報導

營養師陳冠蓉 授權提供
營養師陳冠蓉 授權提供
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