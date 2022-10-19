食物掉地5秒內還可以吃？　專家曝：淹水、沾海水的蔬果竟有這些物質

我是廣告 請繼續往下閱讀
1. 蔬果發黴部分切掉就好
韋恩提醒，疑似腐敗的食物最好的處理方法，不是把爛掉的地方切掉就好，而是要整個丟棄。因為造成腐敗的病菌尤其是黴菌，在蔬果表面出現時，即表示還有許多看不見的菌絲可能已經遍佈蔬果內部，只切掉壞掉的部分並不代表把內部的菌絲也切乾淨，若吃下太多黴菌可能會造成黴菌性腸胃炎；另外更值得大家擔憂的是，黴菌毒素如黃麴毒素等還會造成致癌（如肝癌）的風險。
2. 落果撿起來還可以吃
除非進行完整的安全檢測，否則掉到地面的落果，即使依照良好的食品規範、加工，都不建議採用。因為落果有3種肉眼看不到的風險，包括酵素分解、微生物污染、與化學物質污染。
酵素分解：落果掉在地上會受到撞擊，可能造成表面瘀傷或果子內部受傷，造成少數細胞細胞壁破裂，造成細胞內部的酵素開始啟動反應。果實外面可能看不見異樣，但內部已經開始分解或腐爛，若外部有瘀傷，也將會是微生物入侵蔬果內部的絕佳入口。
微生物污染：土地是微生物的家，落果掉到土地上就可能沾了很多細菌、酵母菌、黴菌，這些微生物不僅會造成腐敗，還可能產生看不見的毒素，像是常見於受傷水果中的「棒麴霉素」（Patulin），可引發急性、毒性症狀如腸胃道充血、出血與潰瘍；甚至導致長期毒性如肝、腎臟毒性、基因毒性及致畸胎性等作用。
根據動物實驗數據顯示，不到1毫克的黃麴毒素就可能導致肝癌或其他癌症；1毫克相僅等於2、3粒鹽粒，所以不可不慎。
化學物質污染：蔬果農場地面有較高濃度的農藥、除草劑、及其他物質，因此落果沾到後有可能撿起來也不能完全洗淨。
3. 淹水後的蔬果洗乾淨就好
每當颱風季節時一些地方不慎淹水，蔬果就跟著泡水，韋恩建議水退後最好不要將這些蔬果晾乾再吃，因為積水很髒，不僅帶有砂土、還帶有被大水沖刷來的各種不明物質，可能包含隔壁農場的雞屎、農藥、隔壁鐵工廠漏出來的電鍍液、重金屬、機油等等，這些肉眼看不清的物質肉未必洗得掉，建議還是不要冒險。
曾有媒體報導廣西一艘滿載榴槤的船隻翻覆，以致海邊漂滿了榴槤，附近村民紛紛出動打撈榴槤回家大快朵頤。不料到了晚上大部分村民出現腹痛、食物中毒被緊急送到醫院急救，確實的原因還有待調查，不過這批榴槤畢竟接觸了海水，因此韋恩認為，榴槤受到病菌污染絕對是最可疑的原因之一。
4. 掉到地上的食物，5秒內撿起來還可以吃
很多人可能聽過5秒定律，就是說東西掉到地上5秒內細菌來不及沾上，所以還可以拿來吃，不過科學家已實驗證明這個迷思是錯的。
韋恩解釋，東西掉到地上到底會汙染多少細菌，與東西的表面黏不黏、水分含量、平不平整、地面的表面光滑度及乾淨度、所接觸時間和撞擊力道有關，因此不能單以「5秒」為標準；比如一塊蘇打餅乾掉在客廳地面上，與一片西瓜掉在電梯地面上被汙染的程度，肯定不一樣，建議大家不要冒險。
另外韋恩也提到，近來因為防疫和其他消毒用途的關係，地面與桌面上可能都會殘留許多消毒劑、殺蟲劑，因此冒險之前應考慮會不會影響肝、腎這些主管解毒代謝的器官。韋恩表示，在談環保之同時也確保人體的健康安全，這樣才是雙贏。
本文經 部落格《韋恩的食農生活》授權報導
延伸閱讀
月經顏色越深越要當心！ 「經血呈紫色」竟可能是荷爾蒙失調
便便浮水面沖不下去超尷尬！ 專家揭「便便漂浮的2大秘密」可能是健康疾病