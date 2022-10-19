29歲女子怕熱、易累、眼睛不適以為中暑　暈倒送醫才發現：是中風！

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過幾個月後，她發現自己在悶熱的環境，脾氣變得容易暴躁且易不耐煩，還伴隨著走路歪斜、極度疲累等症狀，某日更在路上莫名昏倒，因而撞傷頭部，不過當時她還以為只是中暑，所以沒有立馬就醫。一個月後，喬丹頭部出現了劇烈疼痛，且眼球也因此凹陷，嚇得丈夫當場傻眼，趕緊將她送醫治療。
▲一名29歲女子，因左眼不適，發熱，步行不穩，疲累等。原以為只是簡單的中暑未立即就醫，結果最終被確診為多發性硬化症！
當喬丹抵達醫院急診室時，左眼已完全失明，且左半身也完全癱瘓，當時被醫生誤診為多發性硬化症。然而接受治療後她的身體不但不見好轉，反而還越來越糟，直到2021年初，她決定換另一名神經科醫生看病，醫生仔細詢問她的病情後，證實她並非患上多發性硬化症而是 「中風了」。
喬丹後續接受了電療刺激和復健後，腿部和肌肉的神經已逐漸恢復功能，目前正在重新學習走路。
根據美國心臟協會（AHA）的資料顯示，女性較容易患上中風並死於中風，年齡越小風險就越大。AHA主席表示民眾應熟知基本的中風症狀，以便能夠把握送醫的黃金時間，減少中風對於病患腦部組織造成的損傷。
衛生福利部呼籲民眾牢記FAST口訣以辯別中風症狀，若出現以下任何一種症狀務必馬上送醫；
· F（FACE）測試患者微笑時臉部左右是否對称；
· A (ARM) 觀察患者平舉雙手時，手是否會無力垂下；
· S (SPEECH)讓患者重複你講述的一句話，觀察患者咬字是否清晰并且能夠完整重複；
· T (TIME) 紀錄患者發作的時間「把握中風急救黃金3小時」立刻將患者送往醫院進行搶救。
延伸閱讀
一天中你可能無意間就吃下了900片「微塑料」 科學家：實際數字可能更多
產後抑鬱的原因找到了？ 最新研究：40%女性懷孕或產後對自己身材感到自卑