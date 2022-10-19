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29歲女子怕熱、易累、眼睛不適以為中暑　暈倒送醫才發現：是中風！

29歲女子怕熱、易累、眼睛不適以為中暑　暈倒送醫才發現：是中風！
29歲女子怕熱、易累、眼睛不適以為中暑　暈倒送醫才發現：是中風！

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-19 14:30:45

一名29歲女子突感左眼不適，之後還伴隨著怕熱、步行不穩、容易感到疲累等症狀，原先眼睛感到不適時，她本以為只是隱形眼鏡配戴不當所致，後來出現種種症狀時也以為只是簡單中暑而未立即就醫，結果竟是中風！

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根據外媒《INSIDER》報導，當時喬丹（Jordan Plunkett）為了慶祝自己29歲生日，前往紐約遊玩。路途期間喬丹的左眼突然出現不適，不過她並不以為意，以為是佩戴隱形眼鏡所引發的不適。

不過幾個月後，她發現自己在悶熱的環境，脾氣變得容易暴躁且易不耐煩，還伴隨著走路歪斜、極度疲累等症狀，某日更在路上莫名昏倒，因而撞傷頭部，不過當時她還以為只是中暑，所以沒有立馬就醫。一個月後，喬丹頭部出現了劇烈疼痛，且眼球也因此凹陷，嚇得丈夫當場傻眼，趕緊將她送醫治療。

 

▲一名29歲女子，因左眼不適，發熱，步行不穩，疲累等。原以為只是簡單的中暑未立即就醫，結果最終被確診為多發性硬化症！

當喬丹抵達醫院急診室時，左眼已完全失明，且左半身也完全癱瘓，當時被醫生誤診為多發性硬化症。然而接受治療後她的身體不但不見好轉，反而還越來越糟，直到2021年初，她決定換另一名神經科醫生看病，醫生仔細詢問她的病情後，證實她並非患上多發性硬化症而是 「中風了」。

喬丹後續接受了電療刺激和復健後，腿部和肌肉的神經已逐漸恢復功能，目前正在重新學習走路。

 

根據美國心臟協會（AHA）的資料顯示，女性較容易患上中風並死於中風，年齡越小風險就越大。AHA主席表示民眾應熟知基本的中風症狀，以便能夠把握送醫的黃金時間，減少中風對於病患腦部組織造成的損傷。

衛生福利部呼籲民眾牢記FAST口訣以辯別中風症狀，若出現以下任何一種症狀務必馬上送醫；

· F（FACE）測試患者微笑時臉部左右是否對称；

· A  (ARM) 觀察患者平舉雙手時，手是否會無力垂下；

· S (SPEECH)讓患者重複你講述的一句話，觀察患者咬字是否清晰并且能夠完整重複；

· T (TIME) 紀錄患者發作的時間「把握中風急救黃金3小時」立刻將患者送往醫院進行搶救。

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