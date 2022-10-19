空氣汙染恐致癌！　最新研究：這個「化學警報」會觸發癌變

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空氣汙染怎麽導致癌變的？
在英國，每10個肺癌病例中，有一個是由空氣汙染引起的。一支來自倫敦的研究人員團隊觀察到了這種情況，將焦點放在一種叫做顆粒物2.5（或稱PM2.5）的汙染物上，它小得比人類頭發的直徑還微小。
研究人員認為，人體細胞的DNA中實際上本來就存在損傷，隨著年齡增長，只要有外部的因素出現，便會將其觸發進而形成癌變。經過一系列的實驗，結果表明：
- 空氣汙染程度較高的地方，出現了更多並非由吸煙引起的肺癌
- 吸入PM2.5會導致肺部釋放一種「化學警報」——白細胞介素-1-β
- 肺部會由此出現炎症，同時激活了大量的細胞以幫助抵禦損害
- 50歲者的肺部，每60萬個細胞中就有一個是含有潛在癌症突變的
- 這些細胞隨著年齡增長，看起來是完全健康的，一直到它們被「化學警報」激活，從而變成癌症。
實際上，這項研究也是個雙重發現，研究人員在實驗中使用了一種阻斷「化學警報」的藥物，成功阻止了暴露在空氣汙染中的小鼠發展成癌症。
重新思考癌症的基本原理
顯然，研究證實了僅僅是DNA突變是無法導致癌症的，癌變需要更多外部因素。這個理論實際上1947年就被生物學家Isaac Berenblum提出，令人難以置信的是，這項最新實驗居然印證的是一位科學家在75年前就已經完成的工作。
專家指出這項實驗室是非常激動人心的，因為它實際上讓人重新思考「癌症是如何開始的」，這將引導人們進入一個癌症預防的新時代：如果妳生活在嚴重空氣汙染的地區，定時服用癌症阻斷藥的想法並不是不可能的。例如先前已有病例在心血管疾病中試用了治療白細胞介素-1-β藥物，並意外地發現它能夠減少肺癌的風險。
「汙染是典型的例子，我們需要重新思考，吸煙——煙草中的化學物質造成DNA損傷——會導致癌症，那麽煙霧呢？」專家表示科學需要進行多年的研究，才能慢慢推進人類對癌症的認知，而這項最新研究對肺癌背後的觸發因素提出了更實在的論據。
不過在目前，吸煙仍然是導致肺癌的最大原因。
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