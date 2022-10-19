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空氣汙染恐致癌！　最新研究：這個「化學警報」會觸發癌變

空氣汙染恐致癌！　最新研究：這個「化學警報」會觸發癌變
空氣汙染恐致癌！　最新研究：這個「化學警報」會觸發癌變

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-19 14:30:45

 癌細胞，本來也是一個健康的細胞，受各種因素影響，它的遺傳密碼或DNA發生了越來越多突變，一直到達到臨界點——「癌變」形成了癌症。為什麽會出現癌變？這個問題困擾了科學界多年，根據外媒BBC報導，最新研究揭示了空氣汙染物與癌變之間的關係：汙染顆粒物能夠喚醒人體內舊的受損細胞。

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 空氣汙染怎麽導致癌變的？

在英國，每10個肺癌病例中，有一個是由空氣汙染引起的。一支來自倫敦的研究人員團隊觀察到了這種情況，將焦點放在一種叫做顆粒物2.5（或稱PM2.5）的汙染物上，它小得比人類頭發的直徑還微小。

研究人員認為，人體細胞的DNA中實際上本來就存在損傷，隨著年齡增長，只要有外部的因素出現，便會將其觸發進而形成癌變。經過一系列的實驗，結果表明：

  • 空氣汙染程度較高的地方，出現了更多並非由吸煙引起的肺癌
  • 吸入PM2.5會導致肺部釋放一種「化學警報」——白細胞介素-1-β
  • 肺部會由此出現炎症，同時激活了大量的細胞以幫助抵禦損害
  • 50歲者的肺部，每60萬個細胞中就有一個是含有潛在癌症突變的
  • 這些細胞隨著年齡增長，看起來是完全健康的，一直到它們被「化學警報」激活，從而變成癌症。
「從未吸煙的人，但卻患上肺癌，這其中人們往往不知道原因。」研究人員之一艾米利亞博士表示，這項研究為人們提供了一些肺癌之所以發生的線索，這非常重要，因為世界上有99%的人生活在空氣受汙染的地方。

實際上，這項研究也是個雙重發現，研究人員在實驗中使用了一種阻斷「化學警報」的藥物，成功阻止了暴露在空氣汙染中的小鼠發展成癌症。

翻摄自Pexels
翻摄自Pexels
重新思考癌症的基本原理

顯然，研究證實了僅僅是DNA突變是無法導致癌症的，癌變需要更多外部因素。這個理論實際上1947年就被生物學家Isaac Berenblum提出，令人難以置信的是，這項最新實驗居然印證的是一位科學家在75年前就已經完成的工作。

專家指出這項實驗室是非常激動人心的，因為它實際上讓人重新思考「癌症是如何開始的」，這將引導人們進入一個癌症預防的新時代：如果妳生活在嚴重空氣汙染的地區，定時服用癌症阻斷藥的想法並不是不可能的。例如先前已有病例在心血管疾病中試用了治療白細胞介素-1-β藥物，並意外地發現它能夠減少肺癌的風險。

「汙染是典型的例子，我們需要重新思考，吸煙——煙草中的化學物質造成DNA損傷——會導致癌症，那麽煙霧呢？」專家表示科學需要進行多年的研究，才能慢慢推進人類對癌症的認知，而這項最新研究對肺癌背後的觸發因素提出了更實在的論據。

不過在目前，吸煙仍然是導致肺癌的最大原因。

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