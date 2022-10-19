堅果營養又美味！ 營養師教2原則挑選　1招保存避免油耗味

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王證瑋在臉書粉專《營養小當家_阿罐營養師》發文表示，早餐是營養補給的第一餐，若搭配堅果一同食用，可以提升早餐的營養價值，也可以讓優質營養素發揮更大效益。王證瑋提醒，雖然堅果營養豐富，適量攝取有助於維持身體機能，以及補充供應身體所需的熱量，但堅果主要由50%至70%的脂肪組成，且熱量很高，所以攝取堅果後，應減少餐食中的脂肪量，才能避免超標。
▲ 堅果食用和挑選指南。
王證瑋表示，在挑選堅果時，可以優先選擇無添加、無調味的原味堅果，不僅能吃到堅果的原始風味，也可以減少攝取過多的負擔。另外，透過低溫烤焙去生、殺菁的堅果，營養素比較不會被破壞及流失，可以保留更多精華，對身體更加有益。
王證瑋也強調，由於堅果富含優質脂肪酸，容易出現脂肪酸敗的問題，因此建議趁堅果新鮮時，盡早食用完畢，若需要保存，可以將堅果放進密封袋或密封罐中，並存放在冰箱，要是發現堅果產生了油耗味，則應避免食用。
本文經營養師王證瑋臉書粉專《營養小當家_阿罐營養師》授權報導
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