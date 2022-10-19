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柿子竟可以空腹吃？　營養師道破迷思：果肉黑點不是發霉！

柿子竟可以空腹吃？　營養師道破迷思：果肉黑點不是發霉！
柿子竟可以空腹吃？　營養師道破迷思：果肉黑點不是發霉！

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-19 14:30:45

又到了台灣盛產柿子的季節，橘紅色的外皮，咬下去的清甜真的讓人愛不釋手，但到底怎麼挑柿子才不會踩雷？

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以下是Lexie張宜臻營養師在《好食課》所提供的幾個挑柿子的秘訣，教你如何透過觀察柿子表面、形狀、萼片、色澤以及觸感挑到好吃的柿子，同時也為大家破解種種迷思：

好食客 授權提供
好食客 授權提供
表面

應選擇表皮光滑，無裂痕、壓傷、黑斑、或水漬的柿子。

果形

建議挑選果粒大且飽滿者，Lexie指出，依據不同品種，柿子的外觀會略有不同，例如「富有」品種為扁圓形、「次郎」品種為扁方形。

萼片

選擇鮮綠者為佳，有缺損通常為蟲蛀或有被損傷到，且挑選時可注意萼片與蒂窪之間的空隙是否緊密，空隙大者較不易持久保存。

色澤

選擇色澤均勻的柿子，成熟的甜柿多為橘紅色，可依據購買後會食用的時間來選擇偏紅或是帶些綠黃的柿子。

觸感

可挑選帶有硬度者，除了口感較脆外，可保存的時間也較長，若購買到軟柿，則建議3至5天內必須食用完畢。

 

迷思破解

1.果肉有黑點是發霉壞掉？

如果柿子表皮外整無損，但切開後果肉上卻有些黑點，這可能是柿子成熟時單寧轉化為糖，或是氧化所導致，大家可以安心食用；

2.柿子不要空腹吃？

Lexie表示這是錯誤的觀念，過多的單寧雖然會和胃酸產生作用，凝結成胃柿石進而引發不適，但單寧主要存在於未成熟的柿子，成熟後的柿子單寧含量少，一次不吃太多並不至於造成腸胃不適。

 

本文經《好食課》授權報導

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