柿子竟可以空腹吃？　營養師道破迷思：果肉黑點不是發霉！

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表面
應選擇表皮光滑，無裂痕、壓傷、黑斑、或水漬的柿子。
果形
建議挑選果粒大且飽滿者，Lexie指出，依據不同品種，柿子的外觀會略有不同，例如「富有」品種為扁圓形、「次郎」品種為扁方形。
萼片
選擇鮮綠者為佳，有缺損通常為蟲蛀或有被損傷到，且挑選時可注意萼片與蒂窪之間的空隙是否緊密，空隙大者較不易持久保存。
色澤
選擇色澤均勻的柿子，成熟的甜柿多為橘紅色，可依據購買後會食用的時間來選擇偏紅或是帶些綠黃的柿子。
觸感
可挑選帶有硬度者，除了口感較脆外，可保存的時間也較長，若購買到軟柿，則建議3至5天內必須食用完畢。
迷思破解
1.果肉有黑點是發霉壞掉？
如果柿子表皮外整無損，但切開後果肉上卻有些黑點，這可能是柿子成熟時單寧轉化為糖，或是氧化所導致，大家可以安心食用；
2.柿子不要空腹吃？
Lexie表示這是錯誤的觀念，過多的單寧雖然會和胃酸產生作用，凝結成胃柿石進而引發不適，但單寧主要存在於未成熟的柿子，成熟後的柿子單寧含量少，一次不吃太多並不至於造成腸胃不適。
本文經《好食課》授權報導
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