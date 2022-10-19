特企／骨鬆潛藏致命危機！髖部骨折年死亡率竟比癌症高

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隱形殺手骨質疏鬆症 一分鐘揪出高風險群
骨鬆為骨量減少或骨密度下降，骨骼微細結構發生破壞，導致骨骼脆弱，尤其是女性在停經後，因雌性激素分泌急速降低，骨質流失的速度會迅速上升。骨鬆初期症狀不明顯，往往難以察覺，國人雖然大多聽過骨鬆，但卻不見得了解其是可預防及治療的疾病，也不清楚骨鬆導致的骨折會帶來的影響及負擔。中華民國骨質疏鬆症學會參考國際骨質疏鬆症基金會建議，編譯「一分鐘骨鬆風險評估表」，提供民眾快速便捷的方法判斷自身是否為骨鬆高風險族群，評估表中列有十項骨鬆風險因子，包括是否服用類固醇超過三個月、體重是否不正常減輕、是否抽菸喝酒、是否比年輕矮4公分以上等，只要符合其中一項就代表罹患骨鬆的風險較高，建議進一步安排DXA骨密度檢測。
台灣明華園戲劇總團首席孫翠鳳女士擔任骨鬆防治公益代言人及親善大使，她遺憾表示，婆婆晚年常常全身多處疼痛，在當時的年代僅能到診所施打止痛針，最後每日都需要施打兩針才能勉強維持正常生活，到大醫院檢查才發現患有骨鬆，若能及早檢測發現，便能舒緩婆婆晚年的不適。孫翠鳳女士呼籲民眾：「骨鬆沒有顯著症狀，因此更應該謹慎為自己與家人留意，及早檢測及早治療。」
為響應世界骨鬆日，中華民國骨質疏鬆症學會呼籲大眾為骨骼健康積極採取行動，黃兆山理事長提醒：「『一分鐘骨鬆風險評估表』將造成骨鬆的高危險因子以最簡單的方式呈現，呼籲國人花費一分鐘的時間進行骨鬆風險評估，就可以早一步發現骨鬆及了解發生骨折的風險，為未來自己或家人的生活品質從源頭做好把關。」
五分鐘躺著測骨鬆 給長輩最好的關心和最需要的行動
若發現自身或家人為骨鬆高風險族群，建議接受骨密度檢測以進一步了解自身骨骼健康。目前最標準的骨密度檢測方式是使用雙能量X光吸光式測定儀（DXA）來進行測定，普遍性高，在各大醫療院所都有固定式的DXA檢測，民眾只需要躺在檢測台上，5分鐘就能檢測出腰椎、髖部等部位的骨密度，檢測完成後醫師會依據代表骨密度的T值給予治療或是飲食生活建議，T值若在－1與－2.5之間，定義為骨質疏少症，表示骨質正在逐漸流失、骨密度已變低，若T值低於－2.5就可確診為骨鬆2，建議民眾主動與主治醫師共同討論治療方案，避免骨鬆性骨折的發生。
黃兆山理事長分享曾收治一名55歲女性患者，沒有任何患病徵兆，進行DXA檢測後竟發現骨密度T值小於-2.5確診骨鬆，但並未積極接受藥物治療，沒想到不久後在家中浴室跌倒竟導致髖部骨折，不只生活品質受到影響，還差點就面臨嚴重失能風險。黃兆山理事長建議民眾：「骨骼健康至關重要，骨鬆治療刻不容緩，若檢查後骨密度偏低，可與主治醫師討論積極治療的方案，以免後續導致骨折造成更大傷害，影響生活品質，甚至增加家人的負擔。」
骨鬆應積極治療 遵循醫囑防骨折
一旦確診骨鬆即應接受治療，目前國內針對骨鬆的治療藥物相當多元，可分為抗流失類藥物、促骨生成類藥物，以及混合型三類，口服到針劑皆有藥物可以選擇，骨鬆患者建議需持續接受藥物治療，維持骨密度降低骨折發生率更是重要。治療如中斷或延遲，將會造成骨質流失、骨折風險上升，若有疫情期間回診顧慮，患者可與主治醫師共同商討治療方案與回診頻率，切勿自行停藥。孫翠鳳女士分享，身邊有一名年紀相仿的女性親友，平日都有規律運動、外表看似十分健康強壯，沒想到一檢測才發現骨密度T值小於- 2.5，所幸她積極與醫師配合，遵從醫囑用藥接受治療，現在狀況十分穩定，健康生活行動無虞。
黃兆山理事長進一步提醒民眾：「骨鬆最重要的是及早檢測與藥物治療，民眾可以經由骨折風險評估表估算未來10年骨鬆性骨折的可能性，希望大家主動關心自身以及家人的骨質健康，除了在飲食跟運動上著力、進行骨密度檢測，為骨骼健康採取行動以外，如有相關症狀應及早就醫，並配合醫囑使用適當藥物治療。」中華民國骨質疏鬆症學會與台灣安進長期關注台灣民眾的骨骼健康，盼藉由世界骨鬆日提醒民眾要關心自己或身邊長輩的骨骼健康狀況，落實「骨鬆早篩檢 骨折不出現」，避免更多骨鬆造成的骨折憾事發生。