晨悅力挺公益教育！捐百萬發揮教育影響力

關心民眾健康的台中晨悅預防醫學機構，在疫情嚴峻期間響應政府號召，無償捐贈家用快篩于台北市政府、台中市政府、桃園市政府、新竹衛生局、南投縣政府等協助共度難關。對於公益活動也非常積極參與，尤其十分認同影響力教育基金會的理念，特捐贈120萬予基金會，希望用這些善款發揮更大的影響力，讓即將畢業的青年學子及職場人士在後疫情時代，依然能多元學習，找到自我定位，提升職場競爭力。
晨悅總經理江祥緯及合夥人林世其於20日前往基金會參與簽約儀式，由影響力教育基金會執行長黃至堯博士代表接受並致贈感謝狀。黃博士說道：「每位成功藝人背後都有一位得力助手──經紀人，而我們也希望成為大家的職涯經紀人，為你搞定職場大小事。」黃至堯博士十分感謝晨悅認同影響力教育基金會的理念，並慷慨捐贈120萬予《影響力講堂》系列講座。
林世其對於《影響力講堂》大力稱讚：「在有限的生命中，要怎麼累積並豐富閱歷呢？答案正是閱讀。透過閱讀，吸收他人的生命經驗，轉換成自我成長的養分。可惜現代人生活步調緊湊，很難撥出時間閱讀。《影響力講堂》正是為此而生，透過每月一次的講座，將職場大咖的二、三十年濃縮成一個半小時的精華，方便觀眾持續吸收各界知識，拓寬自己的人生道路。」
簽約的過程中兩人聊到之前的合作經歷，晨悅響應影響力教育基金會與台中海博教育文化協會共同策畫給偏鄉國小學童的《邏輯思考工作坊》。林世其表示：「透過法國哲學踐行家褚士瑩老師及陳怡安老師的帶領，發掘孩子思辨的能力，觀課的家長及我們都非常驚訝，孩子們甚至能夠討論國際政治議題！」
基金會也邀請大家一同參與「影響力講堂大咖票選活動」，即日起至11/11到影響力教育基金會FB投出你最想聽哪位講師分享。我們將依照大家的投票結果邀約講師，也會從裡面挑選幸運兒跟講師直接互動！
我是廣告 請繼續往下閱讀