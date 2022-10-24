宵夜族當心！ 「晚上吃東西」新陳代謝慢脂肪囤積　肥胖風險暴增

宵夜族當心！ 「晚上吃東西」新陳代謝慢脂肪囤積　肥胖風險暴增
宵夜族當心！ 「晚上吃東西」新陳代謝慢脂肪囤積　肥胖風險暴增

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-24 19:30:43

在寒冷的秋夜裡，經歷了一整天工作的疲勞，這時候你已經感到飢腸轆轆，渴望喝上一碗深夜限定的蝨目魚湯、麻油鷄，或是海鮮粥，一解整日的勞累。台灣有許多在地美食，無論多晚都有熱騰騰的美食可以填飽肚子，讓嘴饞的夜貓族絕對不會空手而歸。但哈佛大學卻有一項研究表明，吃宵夜會減緩新陳代謝，讓你第二天感到更飢餓，從而增加肥胖風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 研究表明吃宵夜會減緩新陳代謝，讓你第二天更餓。（示意圖／Pixabay）

根據外媒Daily Mail報導，哈佛大學研究人員發現，與傍晚6點吃晚餐的人相比，晚上10點才吃晚餐的人，第二天所消耗的卡路里更少、生長激素水平更高，因此讓我們感覺更餓、吃得更多，肥胖風險大增。研究作者妮娜博士（Dr. Nina Vujović）專門研究晝夜節律與健康和疾病之間的聯係。她透露，「在這項研究中，我們發現吃東西的時間，會對我們的飢餓程度、進食後燃燒卡路里的方式，以及儲存脂肪的方式，產生顯著影響」。

研究人員觀察了16名年齡介於20至60歲之間的肥胖患者，每一位參與者需要遵循兩個時間表，一個是6點準時吃晚餐，另一個則是晚上10點才吃晚餐，兩者吃的是相同的飯菜。在日程安排期間，參與者的睡眠和起床時間維持不變，他們需要記錄自己飢餓的時間、提供血液樣本，並測量體溫和能量消耗。研究人員還從患者身上採集組織樣本，以比較脂肪儲存量。

Unsplash
Unsplash
▲ 人們吃宵夜時，卡路里燃燒速度變慢，更容易囤積脂肪。（示意圖／Unsplash）

研究人員發現，當參與者10點才吃晚餐，第二天的生長激素水平更高，這會使他們更餓、更想吃東西，尤其是含糖飲料或鹹味的零食。當患者吃得更晚時，他們燃燒卡路里的速度也更慢，組織樣本顯示出更多脂肪堆積。這項研究説明進餐時間與肥胖的影響，深夜進食不僅會增加血糖水平、增加二型糖尿病與肥胖風險，也會干擾血糖控制、褪黑激素分泌，影響睡眠，因此一般建議在晚上8點前進食，晚餐後不吃零食和含糖飲料。下次朋友約你深夜出去吃夜宵時，可要三思了！

延伸閱讀
眼睛太乾不能只吃葉黃素！每4人就1人乾眼症，醫： 3營養素都要補
台灣每4人就1人乾眼症！ 只吃「葉黃素」沒用？ 3關鍵營養素都要顧到

吃這麼少血糖還會高？　醫曝原因：正常少吃但零嘴過量

拔牙後吃什麼？牙醫大推「5食物」幫助傷口順利癒合

咖啡愛好者看過來！　澳洲研究：每天喝咖啡早逝風險降低近3成

新疆疫情未退燒　福州爆群聚感染數百萬人核檢

我是廣告 請繼續往下閱讀