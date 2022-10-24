宵夜族當心！ 「晚上吃東西」新陳代謝慢脂肪囤積　肥胖風險暴增

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根據外媒Daily Mail報導，哈佛大學研究人員發現，與傍晚6點吃晚餐的人相比，晚上10點才吃晚餐的人，第二天所消耗的卡路里更少、生長激素水平更高，因此讓我們感覺更餓、吃得更多，肥胖風險大增。研究作者妮娜博士（Dr. Nina Vujović）專門研究晝夜節律與健康和疾病之間的聯係。她透露，「在這項研究中，我們發現吃東西的時間，會對我們的飢餓程度、進食後燃燒卡路里的方式，以及儲存脂肪的方式，產生顯著影響」。
研究人員觀察了16名年齡介於20至60歲之間的肥胖患者，每一位參與者需要遵循兩個時間表，一個是6點準時吃晚餐，另一個則是晚上10點才吃晚餐，兩者吃的是相同的飯菜。在日程安排期間，參與者的睡眠和起床時間維持不變，他們需要記錄自己飢餓的時間、提供血液樣本，並測量體溫和能量消耗。研究人員還從患者身上採集組織樣本，以比較脂肪儲存量。
▲ 人們吃宵夜時，卡路里燃燒速度變慢，更容易囤積脂肪。（示意圖／Unsplash）
研究人員發現，當參與者10點才吃晚餐，第二天的生長激素水平更高，這會使他們更餓、更想吃東西，尤其是含糖飲料或鹹味的零食。當患者吃得更晚時，他們燃燒卡路里的速度也更慢，組織樣本顯示出更多脂肪堆積。這項研究説明進餐時間與肥胖的影響，深夜進食不僅會增加血糖水平、增加二型糖尿病與肥胖風險，也會干擾血糖控制、褪黑激素分泌，影響睡眠，因此一般建議在晚上8點前進食，晚餐後不吃零食和含糖飲料。下次朋友約你深夜出去吃夜宵時，可要三思了！
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