特企／傅爾布萊特計畫進駐北科大　強化全英語授課資源

▲傅爾布萊特（Fulbright）計畫，首度進駐北科大。（圖／資料照片）
▲傅爾布萊特（Fulbright）計畫，首度進駐北科大。（圖／資料照片）

本報訊

2022-10-26 12:01:14

國際交流計畫－傅爾布萊特（Fulbright）計畫，首度進駐北科大！傅爾布萊特計畫是美國最具指標的國際交換計畫，全球共有49個基金會與近百個大使館負責運作，總計160國參與教育文化交流。教育部與享譽國際的學術交流基金會合作，今年首次選派3位美籍教學顧問、2位美籍教學助理人員進駐北科大，為期一年合作，協助提升全英語授課（EMI）教學的質與量、營造英語友善校園，作為將來推廣到各大專校院的基礎。

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北科大副校長楊士萱指出，早於教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」開跑前，本校107學年度即訂定研究所英語授課比例。110學年度本校工程學院、管理學院獲教育部核定重點培育學院，在教育部的EMI政策支持下執行一年後，111學年度大學部的各年級英語授課比例，目前工程學院、管理學院均已達部定目標值的三倍，預計也將順利達成112學年度的目標值；而在非重點培育學院中，目前電資學院也已達成並超出111學年度的目標值。未來，北科大將爭取成為EMI重點培育學校，穩健邁向全校全英語授課的標竿大學。

學術交流基金會計畫長張純怡表示，傅爾布萊特的英語偕同教學計畫分布全球81國，臺灣是合作計畫最多的國家。進駐北科大的支援團隊，已規劃本學期進行8場專業英語教學工作坊，同時北科大也開放給各大專校院參與，分享國際教學資源。而一對一課程諮詢討論是透過觀課、教學需求分析，充分了解老師在EMI課程上可能遇到的困難，協助找出解方。團隊希望在協助教師英語授課的專業技能外，也提供英語諮詢服務和英語學習工作坊給全校學生，希望能協助打造英語友善校園，將語言輔導接軌國際。

北科大電子工程系教授陳晏笙認為，傅爾布萊特團隊進駐後，有機會透過工作坊、一對一諮詢，和外籍教學顧問面對面互動，比起線上資源，可更直接了解專業顧問的即時建議。他以自己開設的「電路學」EMI課程為例，經過外籍教學顧問的建議，會思考如何在英語授課同時強化與學生互動，或利用科技工具掌握學生在EMI課程吸收的內容。

北科大教務長、雙語化學習推動中心執行長黃育賢指出，在傅爾布萊特計畫支持下，明年寒假本校將薦送10位教師赴美國加州大學聖地牙哥分校進修，進行EMI密集師資訓練，深化EMI授課老師的英語教學技能，成為EMI師資培訓的種子教師。同時，北科大與美國賓州州大合作，已自111學年本學期起提供線上培訓課程，並將本校專業領域教師與賓州州大專業教師媒合，共同切磋教學經驗、改進教材教法及研發創新教材，期望建立EMI師資訓練的典範，合作實現雙語政策的目標。

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