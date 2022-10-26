特企／傅爾布萊特計畫進駐北科大　強化全英語授課資源

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學術交流基金會計畫長張純怡表示，傅爾布萊特的英語偕同教學計畫分布全球81國，臺灣是合作計畫最多的國家。進駐北科大的支援團隊，已規劃本學期進行8場專業英語教學工作坊，同時北科大也開放給各大專校院參與，分享國際教學資源。而一對一課程諮詢討論是透過觀課、教學需求分析，充分了解老師在EMI課程上可能遇到的困難，協助找出解方。團隊希望在協助教師英語授課的專業技能外，也提供英語諮詢服務和英語學習工作坊給全校學生，希望能協助打造英語友善校園，將語言輔導接軌國際。
北科大電子工程系教授陳晏笙認為，傅爾布萊特團隊進駐後，有機會透過工作坊、一對一諮詢，和外籍教學顧問面對面互動，比起線上資源，可更直接了解專業顧問的即時建議。他以自己開設的「電路學」EMI課程為例，經過外籍教學顧問的建議，會思考如何在英語授課同時強化與學生互動，或利用科技工具掌握學生在EMI課程吸收的內容。
北科大教務長、雙語化學習推動中心執行長黃育賢指出，在傅爾布萊特計畫支持下，明年寒假本校將薦送10位教師赴美國加州大學聖地牙哥分校進修，進行EMI密集師資訓練，深化EMI授課老師的英語教學技能，成為EMI師資培訓的種子教師。同時，北科大與美國賓州州大合作，已自111學年本學期起提供線上培訓課程，並將本校專業領域教師與賓州州大專業教師媒合，共同切磋教學經驗、改進教材教法及研發創新教材，期望建立EMI師資訓練的典範，合作實現雙語政策的目標。