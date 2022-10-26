特企／歌林洗衣機再添生力軍　洗淨節能一把罩！

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歌林直立式洗衣機系列，從台灣消費者需求為出發點，考量現在消費者的居住空間趨勢、洗衣習慣及省電省水的訴求，規劃適當的產品規格及功能，貼心設計，方便使用、更好操作，貼近使用者的生活習慣，讓消費者在生活中能輕鬆實現「簡單的幸福」。
強化玻璃緩降上蓋 人性化後置面板 高CP值首選
歌林直立式洗衣機，上蓋採強化玻璃緩降設計，材質耐用，緩降設計可緩衝洗衣機上蓋關閉時的力道，貼心設計可降低噪音並減少洗衣蓋關閉時的力道衝擊。
操作面板採後置設計，並降低洗衣機前端高度，洗衣投入口變大了，衣物好投入、看得見，傾斜式設計也讓衣物容易拿取，貼心設計，讓洗衣服不再是費力的家事。
榮獲金級省水標章、節能標章 槽洗淨清潔更方便
歌林直立式洗衣機，榮獲金級省水標章、節能標章認證，洗淨節能一把罩。洗衣機是家中最常頻繁使用的電器之一，一定要定期進行洗衣機保養，若疏忽洗衣機清潔，可能導致衣服越洗越髒，甚至影響洗衣機壽命。一般人擔心的洗衣機清潔問題，通通交給「槽洗淨」功能。利用直立式洗衣機的「槽清洗」功能，加入1杯（約100～120克）小蘇打粉，讓洗衣機攪動3～5分鐘後，靜置浸泡30分鐘以上（或1小時），然後把水放掉，再放滿清水以一般洗程清洗。
依據消費者實際需求規劃，歌林洗衣機以高品質、高CP值，洗衣清潔更方便，讓做家事變得更easy，帶給消費者「簡單的幸福」。