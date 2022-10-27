白冰冰力保《冰冰Show》　撂重話：忙選舉的有空理我們？

我是廣告 請繼續往下閱讀
白冰冰感嘆，任何事情理當都有脈絡可循，但若是溯及既往，抓到小辮子，坐地起價，喊了一個超離譜的天價，不僅僅是中視，所有電視台及廣播電台應該都會覺得很困擾，坦言連重製協會的人都特地跟她表達，這次事件與他們無關，他們也很困擾，怕被誤解。
節目停錄影響的是30位藝人、大批工作人員的生計，白冰冰表示，網路自媒體盛行，電視台要存活已經捉襟見肘、苦撐著，若再有這些困擾，未來製播歌唱節目將成為電視台的夢魘，更擴大影響的是限制全民對音樂娛樂的追求，未來如果電視台與電台都不敢播歌，台灣就再也沒有音樂節目。
白冰冰直言：「台灣目前的版權公司有好幾家，有時候真的防不勝防，你認為理所當然的事，卻誤觸法令。」她請智財局給一個更明確規範，也對版權所有人說：「（大家）本就是演藝圈內的一員，大家能夠互生共榮，開創台灣的演藝大道，而不是一起把路走絕了！」
最後，白冰冰把話講白：「我不反對收版權費，但現在版權所有權人，有些已不是原創者，而是商業公司，他們對於音樂的使用精神，已脫離原本的文化本質，而只是商業利益考量。」更重話表示：「當今全國正在熱烈的選舉中，相關單位有人有空可以理我們嗎？可以出來幫大家解決嗎？」（編輯：楊穎軒）