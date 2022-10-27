白冰冰力保《冰冰Show》　撂重話：忙選舉的有空理我們？

▲綜藝大姊大白冰冰為自家節目《我愛冰冰Show》發聲，希望智慧財產局出面處理版權問題。（圖／NOWnownews資料照）
▲綜藝大姊大白冰冰為自家節目《我愛冰冰Show》發聲，希望智慧財產局出面處理版權問題。（圖／NOWnownews資料照）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-27 10:41:052022-10-27 10:48:58

白冰冰、陽帆和團體「台一線」（阿文、東諺）主持的中視歌唱綜藝節目《我愛冰冰Show》，被著作權團體追討版權費6000萬元，目前已停棚2週，面臨收攤危機，白冰冰表示與私事無關，電視台以「法務正進行協商」回應。不過白冰冰今（27日）凌晨突然在臉書發文，語重心長向公家單位喊話：「全國正在熱烈的選舉中，相關單位有人有空可以理我們嗎？」

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▲白冰冰（右）開心《我愛冰冰Show》收視破紀錄，左為陽帆。（圖／中視提供）
▲白冰冰、陽帆等人主持的《我愛冰冰Show》收視好，卻因版權問題驚傳收攤。（圖／中視提供）
似乎是煩憂節目存亡到失眠，白冰冰今凌晨近4點發長文，開頭就點名經濟部智慧財產局，「是否有必要出來關心一下，屬於他們輔導範圍的版權爭議？」她說正常的版權收費，無論是收費、付費雙方都是心甘情願，也認為要尊重智慧財產權，不過《我愛冰冰Show》碰到的狀況，應該是卡到重製權的問題。

白冰冰感嘆，任何事情理當都有脈絡可循，但若是溯及既往，抓到小辮子，坐地起價，喊了一個超離譜的天價，不僅僅是中視，所有電視台及廣播電台應該都會覺得很困擾，坦言連重製協會的人都特地跟她表達，這次事件與他們無關，他們也很困擾，怕被誤解。

節目停錄影響的是30位藝人、大批工作人員的生計，白冰冰表示，網路自媒體盛行，電視台要存活已經捉襟見肘、苦撐著，若再有這些困擾，未來製播歌唱節目將成為電視台的夢魘，更擴大影響的是限制全民對音樂娛樂的追求，未來如果電視台與電台都不敢播歌，台灣就再也沒有音樂節目。

▲白冰冰節目《我愛冰冰Show》傳收攤。（圖／中視提供）
▲白冰冰為《我愛冰冰Show》請命。（圖／中視提供）
白冰冰直言：「台灣目前的版權公司有好幾家，有時候真的防不勝防，你認為理所當然的事，卻誤觸法令。」她請智財局給一個更明確規範，也對版權所有人說：「（大家）本就是演藝圈內的一員，大家能夠互生共榮，開創台灣的演藝大道，而不是一起把路走絕了！」

最後，白冰冰把話講白：「我不反對收版權費，但現在版權所有權人，有些已不是原創者，而是商業公司，他們對於音樂的使用精神，已脫離原本的文化本質，而只是商業利益考量。」更重話表示：「當今全國正在熱烈的選舉中，相關單位有人有空可以理我們嗎？可以出來幫大家解決嗎？」（編輯：楊穎軒）


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