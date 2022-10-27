別再「男兒有淚不輕彈」！男自殺成功率高２倍，４觀念正視壓力。

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蔡岳融心理師表示，男性心理疾病最常見的為憂鬱症，約為7%左右，但這只是診斷出來最高的比率，也就是說多的是未前往就醫、未察覺自己狀況的黑數，其中也包括了以物質使用呈現，如酗酒約占12%、抽菸約佔10-14%、失眠則佔6-10%。而自殺率雖比女性低，但自殺成功率男性卻比女性高2倍。
不少研究認為，其可能出自於「面對問題」及「自殺目的」有所不同，女性面對問題相較男性，有更多的空間可以優先面對情緒，自殺目的較多為溝通、情緒支持、希望問題被看到等，因此也較常容易被發現、未遂。男性面對問題因受世俗的影響，較無法妥善面對情緒，處理方式多在「解決問題」，輕生成了最後手段，因此成功率明顯更高。又或者，以其他行動掩飾或宣洩問題及壓力，例如暴力事件。雖說每個輕生的念頭都該被重視，但由此可見男性背負著不只壓力本身。
別再「男兒有淚不輕彈」！常見糟糕觀念易引４後果。
蔡岳融心理師表示，男性常見受「男兒有淚不輕彈」、「要有男子氣概」、「男人要有肩膀」、「像個男子漢」等傳統、世俗觀念所影響，無法表述自己的情緒，這其實非常不健康，常導致４種後果、形成惡性循環，包括慣性偽裝、孤立無援、慢性壓力、不當處理。
慣性偽裝：在男兒有淚不輕彈等觀念影響下，男性只能接受任務、只能解決事情，久了就變成忽視自己的情緒，只能假裝自己什麼事情都作得來、演出別人能夠接受的好戲、演出別人眼中有肩膀的樣子，例如不能被看沒有，有事情壓力都不說。但其實內心正不斷消耗，也容易變成無法接受別人的指教、指責等，怕自己塑造出來的形象被拆穿，變得無法和人表達內心的感受。
孤立無援：在種種情況下，男性很容易成了孤立無援的狀態，無法與人分享情緒或求助、解決事情的方法逐漸簡化、沒有其他建議可參考、缺乏其他可能性等。而即便男性和兄弟透露出自己的苦楚，但兄弟也常是同樣的觀念模子刻出，往往也會回到前述的問題「哭屁喔？男孩子哭什麼哭？喝酒啦！打球啦！」，問題依舊還在，只是先被放到一邊而已。
放棄求助：人當無法解決事情時，容易漸漸消極、被動、放棄求助，使得外表看起來沒事，但事實上內心已經快到崩潰邊緣，漸漸形成慢性壓力，變成「算了，就這樣吧。」笑不出來卻也哭不出來的狀態，久而久之了無牽掛，或者不斷累積直到爆發。另一方面，也可能出現事情已經過了，但心裡還是覺得有壓力存在，因為已經習慣壓力了，在真的沒事的時候反而感到奇怪、不安、是否又有哪裡沒作好的壓力出現，作繭自縛。
不當處理：也因為諸多原因男性情緒常無法傳達、也無法妥善面對，一切逐漸蔓延、發酵，接下來就很有可能用不對的方式面對，例如酒精、藥物、暴力、性愛等身體上的快感等，且可能越來越極端，例如原本是打枕頭，到後來變成打小孩，或自殘甚至輕生。
哭可以解決問題？對！可以！心理師教４招正視男性壓力！
男性面對困難，其實大多也都還是有「哭的能力」，但最常聽到的卻也是「哭？哭能解決問題嗎？」，因此而收回了眼淚。對此蔡岳融心理師表示，這時候其實最該回的一句話就是「對！哭確實能解決問題！」
處理事情２大關鍵：問題＆情緒。
蔡岳融心理師指出，處理事情的關鍵不只在於問題的本身，也包括情緒，這兩者都非常重要、都必須解決，而哭就是處理情緒的其中一項關鍵，其可表達當下的情緒和想法，也可以宣洩心中的壓力。想哭就哭吧，這樣坦然面對自己，相較之下比裝會、裝行來得更有勇氣。
心理師教４招正視男性壓力！
不過知易行難，即便看到這知道男性面對情緒的重要性，普遍還是已經受到世俗影響，覺得自己哭是一件很奇怪的事情。對此蔡岳融心理師表示，可以一個人偷偷哭，也可以練習哭，或是透過感人催淚的影片來偷哭，即便哭不是自己的樣子，但裝久了也就自然了。在哭的時候也可問問自己怎麼了，為什麼會哭泣？這更有助於辨識自己的情緒，找出問題的關鍵，更有利於解決事情或先行應對。
另一方面，也建議聊心事的對象至少選擇可理解情緒的人，例如較柔情的女性朋友、較能面對情緒的男性朋友等，讓自己的求救聲可以被聽到，避免於同樣無法理解的同溫層被嘲笑「哭什麼哭啦？」而又回到原本的循環中。若是有親密伴侶的男性，也可與另一伴適度的表達，而非一肩扛起，這也避免另一伴真的覺得很有肩膀而一直加上各種壓力。良好的面對自己的情緒，妥善的處理事情，對於生活、身心健康更有幫助！
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