元宇宙下一步怎麼走？影響力講堂帶跨域人才卡位

李天任開場時即點出，元宇宙（Metaverse）不是個新概念，源於1992年出版的科幻小說《雪崩》，如果入門者想要短期內認識元宇宙概念不妨透過影視作品《駭客任務》、《阿凡達》、《一級玩家》窺探未來世界的冰山一角。隨著VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、Blockchain（區塊鏈）等技術的逐漸普及，邁向元宇宙的過程中產生很多新機會，有越來越多人選擇跳入元宇宙浪潮中尋找下一個人生和職涯，並不設限理工科，他認為，結合自身「專業技能」和「元宇宙語言（數位力）」，多工、跨領域人才在求職過程中將更具競爭力。
對於聽眾提出對元宇宙應用的疑慮，李天任回應，元宇宙尚未成熟，但科技浪潮難以阻止。資訊發展迅速，生活在科技世界成為未來趨勢，我們不妨以正向態度面對，「元宇宙的概念融合生涯規劃，可以不受時間及空間的限制，透過虛擬分身學習、體驗，提供教育很大的潛能。」最後，呼應羅伯特‧席爾迪尼 (Robert B. Cialdini)提出的影響力六大武器：互惠、承諾和一致、社會認同、喜好、權威、稀有性。李天任勉勵，「在元宇宙人人有機會發揮更大的影響力，讓自己成為最大的投資者，積極布局創造第二人生，讓自己變得更好，進一步影響現在的現實生活。」
影響力教育基金會執行長也是知名人力資源專家黃至堯博士表示，元宇宙時代個人影響力更能穿透國界，基金會集結認同公益理念的職人導師，針對職涯問題給予解惑，並推出《360行・職場面面觀》系列影片，不論是正在自我探索或準備就業的學生，還是想要提升職場競爭力朋友，都可以提前做更充分的就（轉）業準備，讓影響力教育基金會成為大家職涯路上的經紀人。
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