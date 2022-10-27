元宇宙下一步怎麼走？影響力講堂帶跨域人才卡位

▲影響力教育基金會執行長黃至堯博士(圖右)感謝李天任博士(圖左)帶來精彩的講座。(圖/影響力教育基金會提供)
▲影響力教育基金會執行長黃至堯博士(圖右)感謝李天任博士(圖左)帶來精彩的講座。(圖/影響力教育基金會提供)

生活中心/綜合報導

2022-10-27 12:43:53

疫情加速了虛擬內容端的發展，例如居家辦公、居家上課衍伸出了虛擬辦公室、虛擬課堂等功能，讓科技應用邁入下一個階段。接下來，元宇宙為產業及生活帶來什麼改變？影響力教育基金會、宏盟媒體集團合辦的《影響力講堂》系列講座，十月份邀請到曾獲十大傑出校長獎、製作台灣第一部自製3D動畫的李天任博士，帶領聽眾正面迎接元宇宙，掌握新世代人才趨勢。
 
李天任開場時即點出，元宇宙（Metaverse）不是個新概念，源於1992年出版的科幻小說《雪崩》，如果入門者想要短期內認識元宇宙概念不妨透過影視作品《駭客任務》、《阿凡達》、《一級玩家》窺探未來世界的冰山一角。隨著VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、Blockchain（區塊鏈）等技術的逐漸普及，邁向元宇宙的過程中產生很多新機會，有越來越多人選擇跳入元宇宙浪潮中尋找下一個人生和職涯，並不設限理工科，他認為，結合自身「專業技能」和「元宇宙語言（數位力）」，多工、跨領域人才在求職過程中將更具競爭力。
 
對於聽眾提出對元宇宙應用的疑慮，李天任回應，元宇宙尚未成熟，但科技浪潮難以阻止。資訊發展迅速，生活在科技世界成為未來趨勢，我們不妨以正向態度面對，「元宇宙的概念融合生涯規劃，可以不受時間及空間的限制，透過虛擬分身學習、體驗，提供教育很大的潛能。」最後，呼應羅伯特‧席爾迪尼 (Robert B. Cialdini)提出的影響力六大武器：互惠、承諾和一致、社會認同、喜好、權威、稀有性。李天任勉勵，「在元宇宙人人有機會發揮更大的影響力，讓自己成為最大的投資者，積極布局創造第二人生，讓自己變得更好，進一步影響現在的現實生活。」
 
影響力教育基金會執行長也是知名人力資源專家黃至堯博士表示，元宇宙時代個人影響力更能穿透國界，基金會集結認同公益理念的職人導師，針對職涯問題給予解惑，並推出《360行・職場面面觀》系列影片，不論是正在自我探索或準備就業的學生，還是想要提升職場競爭力朋友，都可以提前做更充分的就（轉）業準備，讓影響力教育基金會成為大家職涯路上的經紀人。
 

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▲李天任博士(圖左)與線上聽眾交流並提供職涯發展建議，勉勵成為複合型人才，才有機會在下一個時代潮流之中脫穎而出。(圖/影響力教育基金會提供)
▲李天任博士(圖左)與線上聽眾交流並提供職涯發展建議，勉勵成為複合型人才，才有機會在下一個時代潮流之中脫穎而出。(圖/影響力教育基金會提供)

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