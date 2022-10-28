特企／恆隆行重視生態復育　邀請民眾一起守護海岸線

近年因人為、氣候變遷等因素，導致自然生態失衡，沙洲減縮，海岸線逐漸後退。海岸的加速侵蝕，很可能使海水入侵、土壤鹽化，影響居民安全。且每逢颱風、大潮或連假過後，帶來垃圾、舊蚵棚架等海漂垃圾堆積外，志工在海灘及海岸保安林協助巡護時發現廢棄物總是倍數增長，嚴重影響海岸線的生態。為了保育沿海生態，社區、業者、非政府組織及公部門聯手，從淨灘活動更進一步攔砂植樹防沙養灘，逐步構築保安林復育生態環境。
長期致力於環境永續發展的恆隆行有感於環境急速變遷，也義不容辭地加入守護海岸線的行動，邀請消費者一同響應「公民森林計劃」，消費者只要在活動期間（2022.9.1-2022.12.31）於恆隆行官方線上購物網站、恆隆行hengstyle直營百貨專櫃、全國電子各門市購買Oral-B iO系列電動牙刷，並在指定連結登錄保固，恆隆行將會以消費者的名義在宜蘭南澳種下一棵海防林樹木，除了可為小樹命名外，並享有1年份線上小樹苗觀測權，可以隨時觀看樹苗成長狀況。計畫第一年，預計於宜蘭南澳種下1000棵海防林樹種，並由植樹長才的職人專業照料，包含一年三次刈草，以及颱風期過後的補植，確保林地的健康與保護力，而種植1000棵海防林也預計可達到一年5000-10000公斤的總碳吸附量，為守護生態增添力量。
Oral-B iO系列微磁電動牙刷採用微磁驅動馬達設計，搭載3重智能壓力感應燈，能精準控壓力道，改善83%受試者牙齦問題。透過本次「公民森林計劃」，恆隆行盼消費者在溫柔照顧口腔健康的同時，也一起溫柔守護環境。
恆隆行長期發展室資深協理陳思樺表示：「恆隆行致力於發展對環境永續、對綠色生活有益處的各種生活解決方案，公民森林計畫預計為臺灣種下1000棵海防林種，為臺灣的海岸線貢獻一份心力。」本次全力響應活動的通路夥伴全國電子亦表示：「全國電子秉持揪感心的品牌精神，不遺餘力投入ESG，很榮幸這次有機會參與恆隆行的『公民森林計劃』，一同為臺灣環境盡一份心力。」