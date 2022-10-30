逃出梨泰院！台灣網美「因這句」撿回一命　還原事發經過

▲台灣網美馬薏雯昨日人在梨泰院，她透過IG限時表示，當時有韓國男生兇她們，叫她們快走，這才撿回一命，「謝謝那幾個衝出來兇我們的男生，救了我們」。（圖／翻攝自IG＠angel_wenwen）
▲台灣網美馬薏雯昨日人在梨泰院，她透過IG限時表示，當時有韓國男生兇她們，叫她們快走，這才撿回一命，「謝謝那幾個衝出來兇我們的男生，救了我們」。（圖／翻攝自IG＠angel_wenwen）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-30 17:27:192022-10-30 17:37:46

南韓首爾梨泰院昨（29）日舉辦萬聖節大型活動，豈料發生嚴重踩踏意外，截至目前為止已有151人因事故死亡、103人受輕重傷，消息曝光後震撼全球。對此，台灣網美馬薏雯昨晚人也在現場，並在IG還原事發經過「差一點就要進去巷子內」，還好後來聽見有人說「別再進去」幸運撿回一命，「這條巷子真的是地獄，這裡好像跟地獄一樣，希望那些人沒事」。

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▲台灣網美馬薏雯昨晚人在梨泰院，她在IG限時動態還原事發經過，嚇得直呼「這裡好像跟地獄一樣，希望那些人沒事」。（圖／翻攝自IG＠angel_wenwen）
▲台灣網美馬薏雯昨晚人在梨泰院，她在IG限時動態還原事發經過，嚇得直呼「這裡好像跟地獄一樣，希望那些人沒事」。（圖／翻攝自IG＠angel_wenwen）
▲台灣網美馬薏雯昨晚人在梨泰院。（圖／翻攝自IG＠angel_wenwen）
▲台灣網美馬薏雯昨晚人在梨泰院。（圖／翻攝自IG＠angel_wenwen）
馬薏雯昨晚在IG限時發動態，表示她與朋友們當時到梨泰院大概晚上10點半，「就是從這條發生踩踏事件那條巷子進去，我們正要走進去的時候，有幾個韓國男的衝過來兇我們，叫我們快走，不准再進去，我們當時根本不知道發生什麼事」，後來才知道是踩踏事件，「謝謝那幾個衝出來兇我們的男生，救了我們」。

▲馬薏雯昨晚在IG限時發動態，表示梨泰院街上有人在發毒品糖果。（圖／翻攝自IG＠angel_wenwen）
▲馬薏雯昨晚在IG限時發動態，表示梨泰院街上有人在發毒品糖果。（圖／翻攝自IG＠angel_wenwen）
▲馬薏雯本來和朋友要進巷子，還好有韓國男生兇他們，叫他們別再進去，才撿回一命。（圖／翻攝自IG＠angel_wenwen）
▲馬薏雯本來和朋友要進巷子，還好有韓國男生兇他們，叫他們別再進去，才撿回一命。（圖／翻攝自IG＠angel_wenwen）
她接著PO出黎泰院昨晚的畫面，只見人潮擠滿整個街道，警察穿梭在人潮中，但因為是萬聖節變裝趴，讓很多人分不清楚到底是扮的還是真的，「當下真的都太混亂，每一個人都裝扮很認真，真的不知道誰是誰了」，再加上歐美外國人聽不懂韓文，當韓國人在喊「退後」時，他們還以為韓國人在嗨，「我們聽到感覺事情不妙，就已經跑了」。

▲馬薏雯說，很多逃跑的人連鞋子都掉了。（圖／翻攝自IG＠angel_wenwen）
▲馬薏雯說，很多逃跑的人連鞋子都掉了。（圖／翻攝自IG＠angel_wenwen）
後來稍微離開人群，她才發現原來很多逃出來的人，連鞋子都掉了，也崩潰直呼「這條巷子真的是地獄」，所幸她與朋友跑到餐廳吃飯，才逃過一劫，但在餐廳裡面聽到外面封路跟有人在CPR，也讓她食慾全無，「動都不敢動，快嚇死了，等到餐廳打烊才敢走，但我們飯跟湯全部都吃不下，我們在餐廳裡面看到很多人四肢癱軟被抬出去，真的很難過，我真的不敢看，手抖到不行」。

▲馬薏雯當時和朋友逃到餐廳，躲過一劫。（圖／翻攝自IG＠angel_wenwen）
▲馬薏雯當時和朋友逃到餐廳，躲過一劫。（圖／翻攝自IG＠angel_wenwen）
後來，她與朋友們好不容易逃到大街上，卻看到人們擠爆巴士，加上梨泰院周邊全部封路，「大家都擠成一團，真的像大逃難，像地獄，夜巴也擠不上去了，整台要爆掉」，好不容易在路邊出價十萬韓元才找到計程車，最後平安回到家，「我很平安，大家不用擔心我，謝謝你們的訊息，都有看到，手抖到回不了」。

▲夜巴塞滿人，還好她與朋友們後來找到計程車，才平安到家。（圖／翻攝自IG＠angel_wenwen）
▲夜巴塞滿人，還好她與朋友們後來找到計程車，才平安到家。（圖／翻攝自IG＠angel_wenwen）
而對於梨泰院踩踏事件，南韓網紅宋讚養也找到事發地點透露「簡單總結這次發生的事故，其實大活動人擠人多少都是正常的，至於萬聖節活動本來就是外國人最多的，且梨泰院開得最大， 警察其實幾天前就有事先防備, 只是沒想到會有10萬人，這是當時事發的街景照片，去過韓國的人就知道韓國有很多斜坡，在梨泰院也是，就是因為這下坡路的關係大家集體跌倒，後面的人又不知情地往前推，於是釀成悲劇」。（編輯：郭佩蓉）

▲首爾梨泰院爆發嚴重踩踏事件，多位警消趕到場急救民眾，街頭排放整排蓋著藍布的遺體，讓人看了怵目驚心。（圖/宋讚養臉書）
▲首爾梨泰院爆發嚴重踩踏事件，多位警消趕到場急救民眾，街頭排放整排蓋著藍布的遺體，讓人看了怵目驚心。（圖/宋讚養臉書）
 

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