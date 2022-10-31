「南瓜」是萬聖節主角之一 所含β-胡蘿蔔素是瓜類之冠

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南瓜富含β-胡蘿蔔素 讓你吃出好眼力不同品種的南瓜特性略有不同，像是東洋南瓜（亦稱中國南瓜），其質地較粗，適合用在炒米粉、南瓜粥等；西洋南瓜（亦稱印度南瓜），其質地較粉，適合製成南瓜濃湯、南瓜派等。南瓜不僅堅實、耐久放，更是營養豐富的全榖及未精製雜糧類作物。國民健康署吳昭軍署長表示，南瓜成份中的β-胡蘿蔔素是瓜類之冠，是維持正常視覺所需的營養素，還能增進皮膚與黏膜的健康。若是攝取5-6小塊南瓜（約85公克）等於四分之一碗飯的熱量，但其膳食纖維可是白飯的十倍以上，不僅能促進腸道蠕動、增加飽足感，此外也含有更多的維生素C和E，具有抗氧化、強化免疫的功能。
南瓜富含β-胡蘿蔔素 讓你吃出好眼力
以小禮物或南瓜料理取代糖果 應景又健康據說在萬聖夜這一天，凱爾特民族會透過給予食物避免惡靈侵擾，形成現今「不給糖就搗蛋」的活動習俗。然而糖果屬高熱量、低營養價值的食物，不宜過量食用。國民健康署提醒，每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%。若以每日攝取2,000大卡計算，添加糖攝取應低於200大卡，以1公克糖熱量4大卡計算，每日添加糖攝取應低於50公克。
國民健康署誠摯地邀請您，今年萬聖節不妨改用有趣的小禮物取代發送糖果，以及在搭配南瓜燈活動之餘，動手製作南瓜餅或南瓜派等料理，讓今年的萬聖節更加健康又有趣。
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