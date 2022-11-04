特企／《完美世界M》全新玩法！時空狩獵即刻開戰

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全服亂鬥，誰能稱王?極限挑戰玩法「時空狩獵」強勢開戰，全服玩家共同匹配參與本次公平多人競技玩法！玩家可選擇與隊友三人成隊，或跨服隨機配對隊友及對手。時空狩獵戰場開啟後，玩家將被分配到隨機地圖內進行飛行，過程中可隨時脫離飛行並降落在地圖的特定地點。每張地圖都分佈著各種物資寶箱，提供玩家裝備、天書、道具及技能。在時空狩獵的生存競技戰場中，玩家將面臨許多挑戰。隨著時間的流逝，某些特定地圖將湮滅於時空風暴中，玩家必須在地圖被湮滅前前往其他區域，避免被淘汰。這絕對是一場鬥智鬥力的生存競技，想要在戰場中活到最後取得勝利，除了實力與策略，隊友之間相互配合的默契也十分重要。
全新「晶核系統」重磅登場！
全新元素石養成系統「晶核系統」正式開啟，分為日曦及月華。玩家可透過日曦提升一種固定屬性，現有元素石等級越高，玩家也隨之可獲得越高的加成；而月華則能夠提升對應裝備位置上的元素石屬性。
「通靈系統」上線 龍魂屬性再升級！
「通靈系統」正式上線，龍魂位通靈後可獲得額外的通靈屬性，而每個龍魂位皆有不同的通靈類型。各個不同的龍魂位都有獨立的靈蘊屬性，當龍魂位各類通靈達到特定條件時，即可開啟對應的靈蘊屬性，讓玩家得以提升戰力，越戰越強！
為歡慶本次全新改版，營運團隊也準備特別回饋給玩家，即日起立即登入《完美世界M》即可獲得趣味頭飾「肉蛋蔥雞」！玩家們趕快戴上頭飾，一同探索完美大陸吧！