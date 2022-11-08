特企／掌握純鈦珠寶關鍵技術！新銳設計師賴皓暘備受矚目
花徑裡尋尋覓覓，如同永恆般的相見，發掘最自然真實的美。花朵在幸福中散發愛與和平的光芒，是種能撫慰心靈的良藥。在悠遠的夢境裡，彷彿能感受到花香的浪漫與芬芳。台灣新銳珠寶設計師—賴皓暘（HAOYANG）的作品現正在台北市長官邸舉辦的「星賞設計師珠寶聯展」中展出，展覽時間為11/1至11/14號，可到官網免費預約參觀。
一般常見的珠寶首飾材質多以鉑金、K金等貴金屬為主，然而近年來利用鈦金屬製作珠寶已逐漸成為趨勢，經常出現在拍賣會及博物館典藏中。鈦是什麼？一般鈦金屬多用於航太與醫療業，在珠寶界則是全新的金屬材料。利用鈦金屬製作珠寶具有三大優勢，首先重量輕，純鈦珠寶的重量只有傳統珠寶的1/5，相較傳統珠寶更能舒適配戴；二來顏色相當豐富，透過技術的淬鍊，可讓鈦金屬表面產生繽紛色彩及光澤；第三則是鈦金屬相當堅硬耐磨且抗腐蝕，很難破壞改變其造型與外觀，這讓每件純鈦珠寶作品都能傳承萬年之久。
純鈦珠寶的製作過程相當困難複雜，其硬度與加工難度為珠寶之最。因鈦金屬難以顯色成型，加上容易氧化變質等特性，使傳統珠寶鑄造技術與製作工具都無法派上用場。為了克服鈦金屬的製作難題，皓暘在品牌成立不久後就遠赴歐洲引進獨家設備，自主研發並迅速掌握製作純鈦珠寶的關鍵技術。放眼全球，目前除了少數國際大廠外，在台灣也少有幾位設計師能獨立製作純鈦珠寶。
皓暘於英國求學期間首次接觸純鈦珠寶後，對鈦金屬製作工藝產生極大興趣，並決定創立公司研發相關製程，堅持從設計到製作一條龍。他會如此全因台灣珠寶製作端正面臨無人傳承的困境，他希望將傳統珠寶與尖端材質結合，追求極致工藝美學，延續傳統珠寶製作工藝。皓暘雖不是首位以鈦金屬創作的藝術家，卻是當中最具淺力的新銳設計師，他希望未來能將台灣純鈦珠寶發揚光大，推向國際。
官方網站：FB臉書搜尋「皓暘珠寶」