28歲女子月經幾乎不來驚覺卵巢早衰　醫師嘆：生活樣樣都讓卵巢崩潰

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牛諍表示，該名女病患是一名服裝批發老闆，半年前她的月經開始變得不規律，而且經血量極少，類似「絕經」狀態，只好到醫院做檢查，才發現體內的抗繆勒管激素（AMH值）只有0.05ng/ml，低於正常值2至6.8ng/ml，意味著卵子數已明顯減少，提早迎來了「更年期」。
牛諍追問下，得知女病患的服裝生意受到疫情衝擊，因此經常熬夜加班，而且為了親自試穿服裝，女病患長期不碰主食，身高162公分的她，體重僅47.5斤，加上已經到了適婚年齡，卻仍未找到合適的對象，導致她非常焦慮，經常徹夜難眠。
牛諍強調，現代社會的快節奏生活及長期生活習慣不良，包括精神壓力大、熬夜、過度減肥、體重過輕、飲食不規律等，都可能影響內分泌功能紊亂，導致月經不規律，久而久之就會引起卵巢功能衰竭，因此近年來有越來越多年齡在35歲以下的患者，年紀輕輕就出現卵巢功能的衰退現象，導致月經幾乎不來，而這樣的情況是不可逆的，只能通過干預治療，降低併發症的發生率。
對此，《每日健康》網站此前曾採訪過扶原中醫診所台中院區專任醫師何昱樺關於卵巢早衰的中醫治療，醫師建議提到，中醫治療可配合月經週期做調理，包括經前加強疏肝行氣通絡止痛、經後補益肝腎，調和衝任。
此外，卵巢早衰也可透過內服中藥，搭配腹部、腰部和四肢的針灸，來調理氣血陰陽和臟腑功能，以及調節生殖內分泌系統，進而改善卵巢機能。
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