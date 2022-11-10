全球十大死因第３名：肺阻塞！醫：咳、喘、痰３周真的早點檢查。

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台灣胸腔暨重症加護醫學會王鶴健理事長指出，肺阻塞位列台灣十大死因之一，更是全球第三大死因，不過話雖如此，民眾對此卻普遍熟悉度不高，實在令人憂心。肺阻塞主要好發在40歲以上族群，有很高的比例是因為吸菸所致，高達9成，其他危險因子也包括二手菸、工廠及汽機車排放的廢氣等空氣汙染、家族史、以及老師或木工等常接觸粉塵職業者。患者容易出現「咳、喘、痰」症狀，且持續三周以上，與長新冠相當類似，也有不少民眾在新冠疫情之前就有這樣的老毛病，認為只是人老沒什麼大不了。
肺阻塞隨病情發展逐漸惡化，若再加上新冠疫情攪局，一旦發生急性惡化後果恐不堪設想。據台灣健保資料庫研究資料顯示，肺阻塞病友急性惡化住院死亡率為4%，且隨年齡越大、共病越多，住院死亡率越高，而出院後一年的死亡率更高達22%。提醒國人務必留意症狀。
肺阻塞危險高卻默默無名？調查：８成菸友不知肺阻塞！
高雄長庚醫院胸腔內科蘇茂昌醫師也指出，肺阻塞的早期診斷，除了仰賴衛教推廣，也有賴高風險族群定期檢查。不過據調查發現，曾接受過肺功能檢查者僅佔27.8%，不記得或不清楚自己是否做過相關檢查者則約10.8%，不確定自己常規健檢是否包含者約8.4%，從未作過肺功能檢查者則高達53%。另一方面，對於吸菸者是否了解肺阻塞的調查，僅約有16.3%了解肺阻塞，沒聽過的約有35.5%，聽過但不了解的站48.2%，也就是說不認識肺阻塞者高達8成左右。
蘇茂昌醫師表示，肺阻塞及早診斷非常重要，日前就收治過63歲肺阻塞案例，抽菸史達40年卻從未定期檢查，直到喘不過氣、無法呼吸才就醫確診。後續雖穩定治療並仰賴呼吸器，但若是能更早發現，該案例的肺功能也不會糟到無可挽回的地步。
「愛肺功能衛教專車」巡迴檢測，意外揪出近百位的肺阻塞患者！
有鑒於肺阻塞危險度高、卻沒那麼知名、民眾重視度不高，台灣胸腔暨重症加護醫學於2022首度以「愛肺功能衛教專車」主動走入社區為民眾檢查，並鎖定肺阻塞高風險族群，北中南共計901位民眾完成肺功能檢查，當中就發現了88位包含了輕、中、重度的肺阻塞患者，分別北部36位，中部37位，南部15位！
案例分享：咳嗽有痰竟是肺阻塞。其中一位參與檢查的民眾郭先生分享，自己菸齡長達18年，近兩年頻繁出現咳嗽有痰的症狀，在抱著「了解肺功能」的想法檢查，結果卻發現肺功能檢測分數遠低於標準，這也才讓郭先生下定決心戒菸，並至胸腔內科作近一步檢查。
案例分享：喘不過氣緊急就醫。另一位案例袁先生，菸齡超過30年，出現咳、痰、喘症狀長達兩年，直到一天突然喘不過氣才緊急就醫，轉診至胸腔內科確診為肺阻塞，當時肺功能只剩常人的1/3！治療三年下來曾發生一次急性惡化、也曾併發肺炎造成肺功能急速衰退，現在除了按時服藥，也會定期到醫院作肺部復原運動，讓他不禁有感而發「真的要趕緊看醫生」。
十大死因超過半數是慢性病，最具代表性風險菸害應遠離！
衛生福利部國民健康署吳昭軍署長也提醒，國人關注十大死因有超過半數是慢性病，與生活習慣、行為息息相關，菸害就是最具代表性的危險因子，菸草的有害物質，光是對於呼吸道而言就會帶來氣管、肺組織、肺血管等病變，增加肺阻塞風險、加速肺阻塞嚴重度。反之，戒菸有助減緩惡化，並降低50%死亡率，呼籲遠離菸害以確保肺部健康。
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