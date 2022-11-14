影響力講堂「順勢溝通」　一句話就抓住人心

張忘形指出，人們對於溝通的關鍵價值就是如何創造出自己與對方的連結，想辦法在對話中為對方開一扇門，引起對方的注意力，使其走進你的世界中、產生共鳴，他們就更能理解你的所做所言。其實在一段對話中有人開始糾結「對與錯」，那便是人們無法溝通的開始。張忘形指出，要創造一段成功的溝通交流，最重要的就是讓對方認為「你懂他」，這樣就更能夠讓人聽進你的說法。
張忘形認為，在溝通中追求影響力的方式，不應該是「讓世界聽見我的聲音」，而是「讓我與這世界產生共鳴」；溝通的關鍵就是永遠要提醒自己，在對話中「目標清楚」、「保持彈性」、「創造選擇」，調整自己，理解對方，創造更好的影響力。
對此，影響力教育基金會執行長，也是知名人力資源專家的黃至堯博士表示，在求職的過程中更是如此，許多人在過程中走了許多冤枉路，為自己設定一個明確的目標相當重要；黃至堯也提到了「職涯經紀人」的概念，「藝人之所以會成功，有一個好的經紀人相當重要」，在求職的各個十字路上，職涯經紀人可以幫助求職者少走很多彎路，找到最適合自己的選擇。
黃至堯博士指出，除了《影響力講堂》外，影響力教育基金會致力幫助正在自我探索或準備就業的學生，抑或是想要提升職場競爭力朋友們，找到自己未來的方向、打造個人品牌，協助各位在求職路上順利前進，成為大家的「職涯經紀人」。
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