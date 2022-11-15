趙春山：拜登提不支持一中一台是重大讓步

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例如在台灣議題上，習近平提到，希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，「但台獨和台海和平穩定水火不容」。而拜登則表明，美方的一個中國政策不變，反對任何一方片面改變現狀，維護台海區域和平穩定符合世界利益，以及反對中國對台灣的脅迫性、日益挑釁行為，破壞台海與更廣泛區域和平穩定、危害全球繁榮。
趙春山分析，習近平更堅定地表示不容許台獨，而拜登對於保護台灣也表現得更堅定。
根據新華社報導，拜登提及不支持「兩個中國」、「一中一台」等。對此，趙春山指出，如果拜登真有如此說法，代表拜登作出「重大讓步」，因為這符合中共期待。
對於這次拜習會面的意義，趙春山說，這對緩和美中關係有幫助，並且對緩和台海目前緊張情勢也是有利的，有助短期內台海發生衝突的可能性降低。
他也認為，美中關係緩和，台灣應要做出調整，尤其在「抗中保台」方面應要有所遞減。台灣地方選舉過後，要隨著美中關係變化，對大陸政策要有所調整，因為會面臨中共促統壓力。
他表示，最少未來2年美中都不希望關係惡化。因為對美國與中國大陸而言，內部問題最為重要，美國將於2024年舉行總統大選，且美中都有後疫情時代的經濟問題。（編輯：張淑伶）1111115