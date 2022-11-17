試管嬰兒治療常見３迷思！了解AMH焦慮、取卵數量、副作用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳美州醫師指出，試管嬰兒治療最常見的三大錯誤迷思，包括了「AMH焦慮」、「取卵數量」、「隱忍不適」三大問題，恐讓孕婦在起點就受到影響。
AMH焦慮：AMH低代表情況不佳？AMH數值可顯示卵巢卵子的庫存量，此數值不可逆，隨年齡增加數值也會越來越低，是個評估重要指標，也因此對女性帶來不少壓力。陳美州醫師表示，AMH僅是幫助醫師決定治療方針和劑量，目的在預測取卵數，另也需參考體重，依據體重和AMH為標準，比單獨用AMH更精確。因此數值可以留意，但數值較低也不需恐慌。
取卵數量：越多越好？越少越擔心？取卵數的多寡也並非成功與否的關鍵，蔡永杰醫師指出，成功的關鍵在於「取好卵」，重質不重量，另也包括好的精子。取卵數高雖可增加成功受精的機率，但超過一定的數量卻會影響使活產率下降。據研究，取卵數低於8顆治療效益較不足，到了15顆品質明顯下滑，當超過20顆時新鮮胚胎活產率會明顯下降。因此整體而言「適佳的取卵數」才是需關注的正確知識及重點。
隱忍不適：副作用再辛苦也要撐過去？不論是為母則強、或是對於懷孕的堅持等因素，不少女性在接受治療期間出現身體不適、心理壓力時，認為應該要忍住撐過去，也有人甚至認為副作用越強越有效。對此陳美州醫師表示，事實上曾有研究指出，心理層面的影響，也是不孕家庭中斷治療原因當中，最常被提及的主要因素之一。而治療期間身體的反應與副作用因人而異，如體溫升高、腹脹腹痛、頭暈偶度等，嚴重些可能過度刺激、卵巢或子宮嚴重不適，這很有可能出現心理壓力而治療受阻，更嚴重的副作用也可能引起血管栓塞、腎臟受損、卵巢破裂、休克等，影響生命安全。因此若有心理壓力及身體不適，都鼓勵應主動提出與醫師討論並了解，切勿輕忽或忍耐。
懷孕、人工受孕成功與否，關鍵不只在卵子，也包括精子！
蔡永杰醫師也提醒，懷孕、人工受孕不只關乎卵子，也包括精子，據全球統計，全球男性皆有精蟲品質下降的情況。不論是卵子或精子品質，最主要的關鍵都可追溯到生活品質及環境汙染，因此不論男女都應盡可能的保持營養均衡、攝取抗氧化食材，良好的作息以及充足的睡眠，更特別提醒應避免抽菸，菸害不只是常見的慢性病元凶、致癌物之一，也是常見引起不孕的因素。透過良好的生活調整，通常約3-6個月就可以有所改善，對於受孕更有幫助。
試管嬰兒治療了解正確觀念掌握「樂孕ABC」更助受孕！
治療方面每個人的身體及數值都有所不同，並沒有一體適用的療程，個人化的治療方針才是關鍵。蔡永杰醫師及陳美州醫師呼籲，台灣現今的試管嬰兒治療技術和環境都非常進步，藥物也陸續引進，政府補助也在去年擴大，更友善生育計畫，民眾在採取士官嬰兒治療前，掌握「樂孕ABC」正確觀念，包括適佳的取卵數(關鍵：AMH與體重)、適度身體反應(Body response)、適合的個人化治療(Customized treatment)，如此才更有助懷孕及身心健康。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。