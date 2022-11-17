48歲退伍男腎臟腫成三倍大險洗腎　居然是『多囊腎』

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亞洲大學附屬院副院長、腎臟科主任周哲毅指出，多囊腎是顯性遺傳疾病，患病機率約1/1000-2500左右，只要爸媽有一人得病，自己罹病機率就是50％，由於患者的腎臟會不停長出貌似水泡的「囊腫」，囊腫內則會充滿囊液，有時可能是清澈的純水尿液，也可能是出血或膿瘍，隨時可能會破裂造成感染，且這些不斷長大的囊腫也會持續損害腎臟功能，久而久之就會導致洗腎。
多囊腎病程進展慢 多因這些症狀就醫確診
周哲毅主任指出，根據統計，多囊腎患者未來約有1/4至1/2須接受洗腎，但因疾病進展十分緩慢，即使在胎兒期即存在，約末16-18歲時才會開始出現少量且小顆水泡，不過年輕人常無感覺錯過治療黃金時段，直到50-60歲左右，逐漸因腰痛、腹痛、血尿、多尿、頭痛、高血壓、腸胃不適等原因就醫確診，讓許多剛步入中年的民眾面對難以接受的結果。
周哲毅主任表示，所幸目前健保已開始有條件給付治療多囊腎新藥，藉此抑制囊腫增長、減緩腎功能惡化速度，緊急投藥後症狀便大幅改善，且腎功能維持穩定。
有家族史 應定期就醫檢查
周哲毅主任也提醒，多囊腎患者的腎功能掉分比一般民眾來得快，也就是會更快進入洗腎，因此強烈建議「一人得病，全家都要做超音波檢查」，若本身長期有腰痛、血尿問題，不妨盡快到醫院就診檢查，才能享受「腎」利人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55747
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