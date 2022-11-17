流感2死1重症皆染H3N2　指揮中心曝它最愛找「這族群」

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A流有H3N2、H1N1亞型 H3N2常侵襲老年人流感病毒分為A、B、C及D四種，其中只有A型及B型會引起季節性流行，A型流感又可分為H3N2、H1N1亞型，B型流感則有維多利亞株（Victoria）與山形株（Yamagata）兩大類。目前國際間流感病毒主要流行株為A型H3N2，而根據指揮中心監測資料顯示，目前台灣流感病毒檢出也以A型H3N2為主，今年這3例流感併發重症確定病例也都是感染了H3N2。
這3例流感併發重症確定病例，年齡分別為未滿5歲幼童及2位70歲以上長者，其中這2位長者皆有潛在病史且已經死亡。莊人祥指出，比起B型流感、H1N1流感病毒，H3N2較常侵襲的就是老年人，老年人感染H3N2後其致死率通常都還會比B型或H1N1流感病毒還要更嚴重。
疫苗株中有H3N2 指揮中心籲盡速接種流感疫苗每年都必須施打，因為流感病毒很容易產生變異，幾乎每年流行的病毒株都有些不同，莊人祥強調，事實上流感疫苗的保護效果，要視當年使用的疫苗株是否跟實際流行的病毒株相符合，而今年流行的A型H3N2，剛好恰巧是今年流感疫苗的其中一株疫苗株，所以呼籲65歲以上的民眾或是6歲以下的幼兒等高危險群，如果符合公費疫苗接種對象就趕快去接種。
目前65歲以上長者、50-64歲成人、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母等，皆可接種公費流感疫苗。莊人祥表示，截至目前已施打525萬人，疫苗大概還剩104萬劑，指揮中心發現今年流感疫情可能較過去2年嚴重，民眾打氣也比較高，因此又額外增購20萬劑流感疫苗，在11月15日已全數配送到衛生局。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55810
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目前65歲以上長者、50-64歲成人、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母等，皆可接種公費流感疫苗。莊人祥表示，截至目前已施打525萬人，疫苗大概還剩104萬劑，指揮中心發現今年流感疫情可能較過去2年嚴重，民眾打氣也比較高，因此又額外增購20萬劑流感疫苗，在11月15日已全數配送到衛生局。
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