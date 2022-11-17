最新調查九成國人「不處理小病」　長期恐增肺炎風險

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據《歐洲呼吸期刊》研究，確診後可能導致肺部毛玻璃病變、肺纖維化，致使部分患者在康復後數月肺功能顯著受損，恐提高罹患肺炎風險。不僅如此，《美國頭痛協會期刊》與《英國醫學雜誌》更指出，六成民眾在確診期間甚至康復後出現持續性頭痛，另外六成則是康復三個月後持續腹瀉。《數學生物科學期刊》透過流行病學統計模型所推估的結果也顯示，曾確診者若再次確診，重症機率將比第一次確診者高出50%。
台北市衛生局也指出，兩成確診者康復後仍有長新冠症狀，包括持續性頭痛、腹瀉、疲倦等。建議確診後患者除了接受醫療照護，也要做好日常保健。
三成五症狀不處置恐持續惡化
2022博思市調公司針對國人自我照護習慣新調查指出，九成台灣民眾曾遇病症不處置，更有三成五症狀未見好轉甚至持續惡化。柳朋馳表示，疫情至今持續影響全民健康，雖然目前輕症居多，但全台近2/3的未確診者仍不能掉以輕心。
根據2022年自我照護習慣調查顯示，四成民眾未曾聽說過自我照護，更有九成民眾曾經遇病症卻不處置，甚至九成二民眾曾出現疼痛症狀不處置。進一步發現，五成民眾曾因出現感冒狀況不處置，導致影響日常作息，更有三成五症狀未見好轉甚至持續惡化。
柳朋馳表示，根據2022年國健署發佈國民營養健康狀況調查，民眾在八種支持免疫力的營養素中，維他命D、維他命E及鋅的攝取量不足。當面臨病毒或其他病原體風險時，人體的免疫三大防線：物理屏障、非專一免疫細胞及專一性免疫細胞，有助抵抗外敵入侵。若營養攝取不足，可能影響免疫三防線禦敵，提高肺炎染病率，陷入反覆感染的惡性循環。
▲新光醫院家醫科醫師柳朋馳提出「照護三指引」──預防、緩解症狀、安全用藥，呼籲民眾在關鍵時期維持日常健康。
世界衛生組織揭自我照護關鍵
世界衛生組織呼籲，新冠肺炎突顯了自我照護的重要性，日常要促進自身健康、預防疾病、保持健康以及應對疾病和殘疾的能力，協助減輕疾病。柳朋馳對此進一步呼籲自我照護三指引：
１預防：
除了維持外在防護，內在照護如心理健康維護、均衡營養攝取等也很重要，藉由綜合維他命、益生菌、口腔保健品等維持好自身健康。
２緩解症狀：
遇到輕微症狀一發生時及早處置，建議居家常備非處方用藥如止痛藥、感冒藥等。
３安全用藥：
當民眾認知不足時，日常可藉由專業人員了解正確用藥知識。
對於「口罩令」最快預計下周開放，柳朋馳也建議，口罩令鬆綁是國家政策，但「戴口罩是個人可以選擇的」，平時可以檢視自己的生活型態與營養狀態，若有缺失，就應該加強自我防護，趕緊施打疫苗等等，並就個人健康狀況補充營養素，也可諮詢藥師或營養師，進行適合自身的預防措施。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55811
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