減重新選擇　「胃鏡袖狀縮胃成形術」助達目標

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以研究報導效果及持久性來說，胃鏡袖狀縮胃成形術的效果最好，其手術方法簡單來說是在全身麻醉的狀態下，利用經口胃鏡加裝「內視鏡縫合系統」由口腔進入胃中，將胃像荷包一樣摺疊縫合起來，在不用破壞切除胃組織腺體的前提下，達到像外科手術胃切除一樣將胃的容積縮小，減少食量及熱量攝取。
研究數據顯示，胃鏡袖狀縮胃成形術可降低約15-20%的總體重，並改善高血壓、糖尿病、高血脂等代謝症候群現象，外科局部胃切除減重術的效果相當，且可達成體表無傷口、住院天數短及恢復快的微創減重目標。
胃鏡縮胃手術 這些人不適合
然而，曾經接受過胃部手術、嚴重胃食道逆流或胃疝氣、活動性消化性潰瘍、食道靜脈曲張、上消化道結構異常、胃部腫瘤、克隆氏症、肝硬化、凝血功能異常、酒精或藥物濫用、精神疾病等，則不建議利用胃鏡縮胃手術來做肥胖控制的首選治療。
微創手術治療 恢復快效果好
亞東醫院超音波暨內視鏡中心鍾承軒主任提醒，肥胖造成的相關慢性疾病不容忽視，應該即早控制體重，預防共病症發生，建議調整生活作息及飲食運動，或在醫師指導下使用減重藥物；倘若仍無法達成體重下降的目標，建議可與外科或內視鏡醫師討論介入性治療方式，而自費微創經口胃鏡袖狀縮胃成型減重術，是民眾考慮的最佳選項之一。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55764
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