避孕藥忘記吃、避孕器一旦位移就失效　球型避孕器成新選擇

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隨著兩性平權與女性意識抬頭，女性「生」不由己的狀況已逐漸減少，門診上避孕的需求也隨之增加，目的都是為了避免生出不被期待的孩子，或因為意外打亂的人生計劃。除了加強性教育的觀念之外，對於避孕觀念的建立以及選擇適合自己的避孕方式也是勢在必行。
常見的避孕方式有很多，除了大眾最熟知的保險套之外，還有口服避孕藥、安裝子宮內避孕器以及結紮手術。王孫斌醫師表示，許多人的避孕觀念還停留在使用保險套避孕就可以萬無一失，但實際上保險套的避孕失敗率高達10%，原因是許多人並未全程佩戴保險套，僅在射精前才戴套，但在射精之前，精子就會隨著分泌物出現，就有可能跑進女性體內。
郭安妮醫師則分享，口服避孕藥現已發展至第四代，相關副作用大幅減輕，但口服避孕藥需每天服用，若忘記服藥可能伴隨著非預期的懷孕，因此體內避孕器逐漸成為現代女性的偏好的選擇。
傳統避孕器有風險 新一代3D避孕球避孕新選擇
子宮內避孕器的避孕原理主要是引起子宮內膜變化，干擾受精卵著床而達到避孕目的。目前台灣普遍的子宮內避孕器可分為含銅避孕器、含荷爾蒙藥物避孕器及新一代3D避孕球三種。皆需至婦產科由專業醫師安裝，安裝過程簡易，避孕效果佳，屬於較便利的避孕方法。子宮內避孕器較方便，避孕成功率在所有避孕方式中是最高的。
據王孫斌醫師臨床門診統計，裝置新一代3D避孕球的女性多表示，裝置過程並無不適感。王孫斌醫師解釋，來自以色列的避孕球是3D立體構造，和其它傳統子宮內避孕器2D構造不同，此避孕球是專為符合子宮內3D空間而設計的裝置，對稱的球形，去除鋒利邊緣，裝置過程大幅減少疼痛與降低出血機率，且寬度只有傳統子宮內避孕器的二分之，小於一元硬幣，大幅降低放置體內的不適感。而此避孕球的另一大特點，是採用鎳鈦合金記憶金屬，與心臟支架材質相同，彈性較高、有良好的組織相容性，不含任何荷爾蒙，裝置後擁有高達99%且長達五年的避孕效果。
郭安妮醫師補充說，傳統黃銅避孕器目前已較少使用，因為可能會有經血增加、位移等風險，裝置後可能需要三個月時間來適應。由於T型外觀，裝置後也可能會移動，若未在正確位置也會降低其避孕能力，臨床上甚至有遇過安裝5年後想移除，超音波卻怎麼都找不到避孕器，經由X光才發現避孕器早已跑到腹腔中，最後必須由腹腔鏡移除。因爲子宮內的小空腔式立體的，採用立體球形的避孕球將更能讓避孕裝置符合人體工學而大幅降低位移風險。
王孫斌醫師提醒，有避孕需求的民眾最好還是親自到診所，經由專科醫師諮詢，找到最適合自己的避孕方式才是最安全與正確的方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55818
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