視訊門診突破百萬人　腦中風、心臟病都能遠距開刀　

視訊門診突破百萬人　腦中風、心臟病都能遠距開刀　
視訊門診突破百萬人　腦中風、心臟病都能遠距開刀　

健康醫療網

2022-11-17 16:31:00

自COVID-19爆發以來，全球遠距醫療使用率成長近40倍，在台灣註冊視訊門診平台的人數也突破百萬人。台中榮民總醫院院長陳適安表示，先前有患者因腦中風發作緊急就醫，台中榮總總院與南投埔里分院透過即時線上視訊會診與智慧眼鏡傳輸醫療影像，快速有效地進行手術；上周也指導嘉義分院進行心律不整電燒手術，成功拯救患者生命。在台灣註冊視訊門診平台的人數更已突破百萬人次，遠距醫療在未來佔有一席之地。

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就醫習慣改變 　全球遠距醫療成長40倍

全球至今已有6億多人染疫，超過658萬人喪失生命，COVID-19衝擊並翻轉國人的生活型態與就醫模式，也刺激醫療產業的發展。據智庫2022發布之最新數據，疫情影響下，全球遠距需求大幅增加，遠距醫療使用率成長近40倍。

陳適安表示，疫情下國人已逐漸習慣遠距醫療，就醫模式儼然改變，許多醫院的遠距醫療都發展的很好，在台灣註冊視訊門診平台的人數已突破百萬。台灣數位轉型與醫療照護服務模式的融合持續升級，醫療團隊可透過AR（擴增實境）與5G網路遠距判讀生理影像、與患者即時互動，甚至達成跨科會診，目前已實際應用在腦中風及心臟病患者個案治療上，並成功進行偏鄉的遠距醫療諮詢以及遠程協作。

台灣遠距醫療技術的發展，不僅串起醫療資源，更串起非一線城市民眾對於尋求醫療資源的信心，改善長途就醫的不便，甚至能夠進行跨國的手術支援，顯示遠距醫療在未來佔有一席之地。

▲台中榮民總醫院院長陳適安表示，在台灣註冊視訊門診平台的人數已突破百萬。

遠端聯合會診即時監控　搶救中風患者

陳適安分享，先前有位患者因腦中風發作至台中榮總南投埔里分院緊急就醫，院方評估後建議轉至台中榮總總院進行手術，透過即時線上視訊會診與智慧眼鏡傳輸醫療影像，即時掌握患者狀況進行指導，讓患者一抵達急診就能立即進入手術房救治，以快速有效率的方式完成救治工作，成功拯救患者生命。

不僅如此，上週台中榮總也成功完成一起遠距案例，患者先前曾於嘉義進行過兩次心律不整電燒手術，治療後仍復發，進行第三次手術時透過遠距於台中進行指導，精準地掌握患者狀況即時協助手術進行，讓手術順利完成。

移動式負壓病房　24小時即可組裝完成

此外，因應疫情下ICU需求大增，國內廠商首創模組化負壓病房套件，採用回收材料循環再利用，平時收納在倉儲，需要時可在 24小時內將活動式負壓病房組裝完成，具有高度移動性的優點，重新定義病房應用，可推廣到全球。

同時，疫情期間人們對於抑菌空間的需求也大，台灣有電子製造公司發展出不傷害人體的抑菌燈光，222nm波長紫外線可有效抑制細菌、真菌以及病毒，照射後可抑制COVID-19病毒，更有期刊指出該波長紫外線在COVID-19專責病房中已有臨床清消效果支持，並可應用在各類大型公共場所、醫院、診所、電梯、居家等地。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55819

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