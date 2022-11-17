視訊門診突破百萬人　腦中風、心臟病都能遠距開刀　

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就醫習慣改變 全球遠距醫療成長40倍
全球至今已有6億多人染疫，超過658萬人喪失生命，COVID-19衝擊並翻轉國人的生活型態與就醫模式，也刺激醫療產業的發展。據智庫2022發布之最新數據，疫情影響下，全球遠距需求大幅增加，遠距醫療使用率成長近40倍。
陳適安表示，疫情下國人已逐漸習慣遠距醫療，就醫模式儼然改變，許多醫院的遠距醫療都發展的很好，在台灣註冊視訊門診平台的人數已突破百萬。台灣數位轉型與醫療照護服務模式的融合持續升級，醫療團隊可透過AR（擴增實境）與5G網路遠距判讀生理影像、與患者即時互動，甚至達成跨科會診，目前已實際應用在腦中風及心臟病患者個案治療上，並成功進行偏鄉的遠距醫療諮詢以及遠程協作。
台灣遠距醫療技術的發展，不僅串起醫療資源，更串起非一線城市民眾對於尋求醫療資源的信心，改善長途就醫的不便，甚至能夠進行跨國的手術支援，顯示遠距醫療在未來佔有一席之地。
▲台中榮民總醫院院長陳適安表示，在台灣註冊視訊門診平台的人數已突破百萬。
遠端聯合會診即時監控 搶救中風患者
陳適安分享，先前有位患者因腦中風發作至台中榮總南投埔里分院緊急就醫，院方評估後建議轉至台中榮總總院進行手術，透過即時線上視訊會診與智慧眼鏡傳輸醫療影像，即時掌握患者狀況進行指導，讓患者一抵達急診就能立即進入手術房救治，以快速有效率的方式完成救治工作，成功拯救患者生命。
不僅如此，上週台中榮總也成功完成一起遠距案例，患者先前曾於嘉義進行過兩次心律不整電燒手術，治療後仍復發，進行第三次手術時透過遠距於台中進行指導，精準地掌握患者狀況即時協助手術進行，讓手術順利完成。
移動式負壓病房 24小時即可組裝完成
此外，因應疫情下ICU需求大增，國內廠商首創模組化負壓病房套件，採用回收材料循環再利用，平時收納在倉儲，需要時可在 24小時內將活動式負壓病房組裝完成，具有高度移動性的優點，重新定義病房應用，可推廣到全球。
同時，疫情期間人們對於抑菌空間的需求也大，台灣有電子製造公司發展出不傷害人體的抑菌燈光，222nm波長紫外線可有效抑制細菌、真菌以及病毒，照射後可抑制COVID-19病毒，更有期刊指出該波長紫外線在COVID-19專責病房中已有臨床清消效果支持，並可應用在各類大型公共場所、醫院、診所、電梯、居家等地。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55819
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