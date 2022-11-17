癌症25年來死亡率下降近2成 死亡年齡延後近6歲

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過去醫療環境封閉，國人總是聞癌色變。蔡英文現場讚許台灣癌症基金會推動許多公共政策，提升了國人對癌症防治之重視。
她表示，面對癌症的挑戰，政府推動國家癌症防治計畫進入第四期，會持續提供國人好發的大腸癌、口腔癌、乳癌和子宮頸癌免費篩檢，並持續引進精準醫療，提供患者更精確的診斷與治療、持續縮小癌症治療資源不平等的情況。目前全國已有62家醫院通過癌症診療品質認證，以多專科醫師團隊治療，期許全面提升醫療量能，政府也會與立法院溝通，完善資源配置。
新藥基金進入一讀 全民練5功降七成風險
王金平表示，癌症新藥多元支持基金修正草案已於4日進入立法院一讀。癌症基金會長期宣導國人好發癌症篩檢，包括乳癌篩檢與子宮頸癌HPV疫苗+抹片雙重防護、大腸癌瘜肉篩檢，以及肺癌低劑量電腦斷層檢查。前副總統陳建仁院士也是透過早期篩檢發現肺癌而且痊癒的受惠者，顯見篩檢是癌症防治最重要的方針。
他回顧癌症基金會宣導「全民練5功．防癌就輕鬆」口號，呼籲民眾落實「蔬果彩虹579」、「規律運動」、「體重控制」、「遠離菸檳」、「定期篩檢」五項健康生活守則，降低國人60%至70%的罹癌風險。
癌症時鐘加快 每4分20秒有1人罹癌
隨著罹癌人數愈來愈多，癌症時鐘每年持續加快，現今每4分20秒就有1人罹癌。台灣癌症基金會自2019年投入「台灣癌症新藥多元支持基金TmCDF」之研究，思考超高齡社會與新藥新科技快速進展的衝擊，期盼在健保資源之外，減輕癌症家庭的自費負擔，提升癌症新藥的可近性，未來也將繼續提供更優質的癌友全面照護與教育。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55775
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