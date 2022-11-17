尿沉渣影像特徵辨識　系統10分鐘判斷疾病

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中國醫藥大學附設醫院院長周德陽指出，日本sysmex醫學集團尿沉渣系列產品在全球、台灣市佔率均列第一，與sysmex 合作可望進一步實現智慧醫療，將中國附醫人工智慧AI和臨床收集之尿沉渣影像辨識結合，藉由人工標記、機器深度學習，有效縮短實驗室檢驗流程提升效率，雙方期待從尿液檢體，就能快速精準找出病人的泌尿疾病、腎病與癌症等疾病，共同為國人的健康把關。
周德陽院長：AI優化影像辨識根據衛生福利部中央健康保險署國民健康保險實驗室數據庫近五年來的統計，台灣醫院最常進行的五項檢查，依序分別是「血液常規檢驗」、「尿液常規檢驗」、「白血球細胞分類計數」、「血糖和血中的肌酐酸」；尿液常規檢驗高居第二，並且也是各醫療機構與健檢單位，提供作為一般健康檢查、門診檢查與住院治療前的常規檢驗項目，目前實驗室皆有自動化儀器可以快速分析尿液成分，並且能夠快速取得報告；值得注意的是，尿液沉渣的圓柱體、結晶體及細胞形態，往往是諸多疾病的重要指標，然而一般醫學實驗室對於較具難度的形態卻可能無法立即辨識。
檢查結果精準 疾病及早治療
周德陽院長指出，透過AI圖像，能進一步優化尿沉渣影像特徵，提升其辨識能力，根據尿液不同菌種的不同特徵來進行辨別，使其猶如人臉辨識般，透過影像即能辨識出分析物件的正確名稱並進行分類，有助於提升整體檢驗流程之效率與準確度，並在疾病的早期即快速檢測出異常，給予病人正確的治療及減少抗生素的過度使用。
中國醫藥大學附設醫院檢驗醫學中心透過與日本sysmex集團台灣分公司合作研究，共同幫助讓病人透過非侵入性且操作快速方便的尿液常規檢查及早診斷，免除像是膀胱鏡檢查、患部活體切片等侵入性檢查。台灣泌尿道癌症發生率大約每年每十萬人有4人，相當全台灣每年新增800例，若能早期發現，可以在癌症初期就診斷出來，治癒的機會將大大提升。期待為未來的檢驗流程、制度及社會衛生經濟價值帶來全面性助益。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55779
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