台灣保時捷賀楊敬敏獲得 P. LEAGUE+ Porsche 年度 MVP
如創辦人Ferry Porsche的名言，保時捷支持每一位勇於克服困難達成目標的築夢者。身為台灣男子職業籃球聯盟 P. LEAGUE+ 的贊助夥伴，台灣保時捷恭賀楊敬敏得到他的第一個年度MVP殊榮，一份得來不易卻實至名歸的獎項。
作為上一賽季第一位場均得分超過20分的PLG本土職業籃球運動員，楊敬敏在上週六（11月12日）獲頒為新科 P. LEAGUE+ 年度 MVP。 他不僅在球場上的表現和運動技巧備受推崇，他為成立臺北市職業籃球員職業工會（TBPA） 所做的努力也受到業界肯定，TBPA旨在為年輕、有抱負的運動員打造一個更永續的環境，讓他們能在其中成長茁壯。出生在山明水秀的花蓮玉里，今年38 歲的楊敬敏在台灣職業籃球生涯已獲得無數傑出的獎項和頭銜，是一位擁有近 20 年資歷的傑出籃球運動員。
台灣保時捷總裁聶德軒 （Mr. Christian Nater）表示：「保時捷是一個源於夢想的品牌，我十分感謝能夠見證楊敬敏獲得 P. LEAGUE+ Porsche 年度 MVP的獎項。他的勝利不僅展現保時捷的開拓精神，也完全體現所有築夢者的核心思維。 他具體證明了一切努力終將有所回報，只要肯付出，任何夢想都是觸手可及的。恭喜楊敬敏，做得好！」 秉持「Dreamers. On.」的態度，台灣保時捷持續支持各個領域的領導者和夢想家，提供機會、鼓勵他們大膽逐夢。