特企／OneAD串流影音廣告新成員　跨網佈局更全面　　　

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Yahoo！TV以貼近台灣民眾日常生活的多元內容著稱，目前擁有超過 25 個自製頻道，除了運動、美食、生活、新聞外，還有許多名人的專屬直播與頻道。現在，廣告主可在SuperView中選擇提供OTT（over-the -top）服務的Yahoo！TV、甚至同步將廣告投放於跨營使用者達1710萬的Yahoo！全站頻道影音內容，在達成跨網最大觸及廣告效益的同時，採用與其他SuperView跨網Instream廣告同樣的多元數據鎖定、衡量指標與成效報表，不僅享受一站購足的便捷，更解決以往不同數據來源難以檢視廣告成果的窘境。
跟上消費者暢遊網海的快速腳步，OneAD SuperView目前已與眾多優質OTT平台成為夥伴，近期更陸續宣布與CATCHPLAY＋、愛爾達、巴哈姆特動畫瘋…等指標性領先媒體合作，為品牌成就串流內影音廣告佈局大趨勢的競爭優勢！在競爭的市場掌握與消費者溝通的關鍵，累積品牌好感轉化銷售商機。
【關於OneAD】
台灣最大數位影音廣告科技公司。以時時創新的媒體科技與數據科技建構智慧廣告解方，在跨網環境實現有感溝通；成就領先市場的數位品牌力。
OneAD SuperView是市場上流量種類最齊全的串流影音廣告平台，與台灣各大OTT平台及指標媒體攜手合作，搭載最新信號定向數據技術與高參與串流影音廣告技術，成功達陣廣告行銷目標。
OneAD受美國矽谷科技期刊APAC CIO Outlook 2018、2019、2021年評為亞太區「十大數據解決方案提供者」；矽谷科技雜誌The Silicon Review評為「2021值得關注的50家創新公司」。