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特企／OneAD串流影音廣告新成員　跨網佈局更全面　　　

▲OneAD SuperView串流影音廣告加入新成員Yahoo!TV，跨網消費者與OTV整合數據應用一次掌握！ （圖／OneAD提供）
▲OneAD SuperView串流影音廣告加入新成員Yahoo!TV，跨網消費者與OTV整合數據應用一次掌握！ （圖／OneAD提供）

本報訊

OneAD SuperView串流影音廣告平台與百家指標性媒體合作，擁有戲劇電影、綜藝育樂、親子、運動賽事、動漫、遊戲、時尚美妝、生活娛樂、新聞時事等多元熱門串流影音內容，是現行市場上Instream廣告流量種類最齊全的影音平台。11月更宣布，每月不重複造訪人次達317萬的Yahoo！TV也加入了SuperView的行列。品牌在廣告投放上，不僅能透過OneAD SuperView觸及多平台觀影的廣大受眾，還能透過OneAD最專精的受眾數據庫利用同源數據進行跨平台投遞，發揮每一分廣告資源，無論是OTV串流內影音廣告或Outstream環境的Rich media廣告皆能適用。

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據Kantar調查，台灣已有九成的民眾使用網路平台觀看電影、戲劇、節目、UGC等影音內容，多數民眾是每天觀賞，且根據喜好的影音內容遊走在多個串流影音平台之間，使用的平台數平均為3.2個。從此趨勢可看出，品牌廣告若想隨時隨地出現在消費者眼前刷足存在感，跨網佈局多個平台勢在必行。

Yahoo！TV以貼近台灣民眾日常生活的多元內容著稱，目前擁有超過 25 個自製頻道，除了運動、美食、生活、新聞外，還有許多名人的專屬直播與頻道。現在，廣告主可在SuperView中選擇提供OTT（over-the -top）服務的Yahoo！TV、甚至同步將廣告投放於跨營使用者達1710萬的Yahoo！全站頻道影音內容，在達成跨網最大觸及廣告效益的同時，採用與其他SuperView跨網Instream廣告同樣的多元數據鎖定、衡量指標與成效報表，不僅享受一站購足的便捷，更解決以往不同數據來源難以檢視廣告成果的窘境。

跟上消費者暢遊網海的快速腳步，OneAD SuperView目前已與眾多優質OTT平台成為夥伴，近期更陸續宣布與CATCHPLAY＋、愛爾達、巴哈姆特動畫瘋…等指標性領先媒體合作，為品牌成就串流內影音廣告佈局大趨勢的競爭優勢！在競爭的市場掌握與消費者溝通的關鍵，累積品牌好感轉化銷售商機。

【關於OneAD】

台灣最大數位影音廣告科技公司。以時時創新的媒體科技與數據科技建構智慧廣告解方，在跨網環境實現有感溝通；成就領先市場的數位品牌力。

OneAD SuperView是市場上流量種類最齊全的串流影音廣告平台，與台灣各大OTT平台及指標媒體攜手合作，搭載最新信號定向數據技術與高參與串流影音廣告技術，成功達陣廣告行銷目標。

OneAD受美國矽谷科技期刊APAC CIO Outlook 2018、2019、2021年評為亞太區「十大數據解決方案提供者」；矽谷科技雜誌The Silicon Review評為「2021值得關注的50家創新公司」。

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