嚴重型氣喘超難纏！　新藥助病患獲新生

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高醫副院長黃尚志教授表示，肺部是人體最重要的器官之一，為了維持生命，我們每分鐘要呼吸12至16次，一旦肺部出現疾病，通常都是不小的問題。據世界衛生組織統計，全球十大死因中有三個肺部相關疾病，包括排名第三的肺阻塞（慢性阻塞性肺病）、排名第四的下呼吸道感染和排名第六的肺癌。
氣喘類型多 需對症下藥
本身是氣喘專家的高醫內科部長許超群表示，氣喘為國人最常見的慢性病之一，大部份的氣喘病人只要能遵照醫師指示按時用藥，即能獲得良好控制；但有一部份氣喘病人是屬於嚴重型氣喘，即使每天認真的吸藥，仍是氣喘吁吁，隨時有急性惡化的風險。
許超群部長進一步表示，氣喘有很多不同的類型，對於嚴重型氣喘的治療，要先能正確的分類分型，才能對症下藥。
大部分氣喘不難控制 勿自行停藥
高醫氣喘團隊負責人蔡明儒醫務秘書表示，氣喘是一個基因與環境交互作用下所產生的慢性呼吸道疾病，在氣喘中難治型氣喘佔約兩成，嚴重型氣喘只佔4%左右，所以大部份的氣喘都不難控制，只是病人忽略了氣喘是慢性疾病的本質，以為沒有咳、喘、悶、咻等症狀，就不必吸藥。
他提醒，能不能減少或停止氣喘用藥，除了要看有無氣喘症狀，還要參考過去急性惡化病史及肺功能，病友們要先和醫師討論，尤其在疫情仍未結束又即將入冬的時節，切勿自行停藥。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55859
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