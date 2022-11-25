吃素容易蛋白質缺乏？營養師指３大類來源，１＋１更能補足！

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羅季怡營養師表示，蛋白質其實不只存在於肉類、蛋奶類，很多食物當中都有蛋白質存在，蔬菜水果其實也有，只是含量相對較少，對於素食者而言可選擇的主要可為三大類，包括豆類、豆製品，還有全榖雜糧類，以及種子堅果類。
豆類、豆製品：黃豆、黑豆、毛豆等都是常見且良好的蛋白質來源。而以此為原料所製成的豆腐、豆漿、豆乾也是不錯的選擇，蛋白質不會因為再加工而流失。像是光是一杯240ML的豆漿，就有約7公克左右的蛋白質！
全榖雜糧類：全榖雜糧類可提供醣類及蛋白質，是人體的熱量來源之一，其中「藜麥」更有相當高比例的蛋白質，也被稱為超級食物，其具有完整的9種胺基酸，可提供「完全蛋白質」，是個非常出色的蛋白質攝取來源。此外，乾豆類的紅豆、綠豆、鷹嘴豆也都是相當不錯的選擇。
種子堅果類：種子堅果類一般被認為是良好的油脂來源，其實也含有相當高比例的蛋白質，像是花生、南瓜子、葵花子等這些蛋白質含量都非常高。不過也因為是油脂的攝取來源之一，以此攝取時需留意，避免健康又營養反而過量、油脂攝取過多，一般建議一天攝取1-2湯匙份量。
從植物攝取蛋白質會不足？營養師：１＋１更能補足！
從植物攝取蛋白質，許多民眾會擔心是否會不夠，對此羅季怡營養師表示，其實多元攝取、多種不同來源搭配便可解決此問題，營養也更均衡，更有助養生。
為什麼可能會不足？羅季怡營養師說明，人體的蛋白質是由20種胺基酸所組成，當中有9種人體無法自行合成，也就是「必需胺基酸」，需要透過食物攝取。若食物當中9種都具備，即稱為「完全蛋白質」，如前述提到的藜麥，黃豆及豆漿、豆腐等黃豆製品也都是其中之一。而若是缺少一種就稱為「不完全蛋白質」，此類型不用擔心身體無法正常運作，大多數的素食蛋白質來源都屬於不完全蛋白質，若是能攝取到完全蛋白質自然更好。
１＋１互補，補足蛋白質！想要攝取完全蛋白質，可先了解每個來源的胺基酸都各有不同，可以將兩種以上搭配在一起食用，如此便可補足缺乏的胺基酸。羅季怡營養師舉例，像是豆類和穀類所缺少的胺基酸正好不同，兩者搭配在一起便可互補，因此常看到豆類和全榖雜糧類一起食用。同樣的道理，堅果類和豆類、全榖雜糧類搭配，也可補足彼此的不足。
蛋白質怎麼吃才夠、不超量？簡單計算：體重Ｘ0.8－1.2！
體重Ｘ0.8－1.2：那麼蛋白質怎麼吃才算足夠、沒有過量？羅季怡營養師表示，可根據衛福部國人膳食營養素參考攝取量建議參考，常見的公式為「體重的0.8－1.2倍＝每日蛋白質攝取公克數」，如此就可以知道一天需攝取蛋白質量。
視個人需求調整：羅季怡營養師也表示，此數值可作為基準值，視個人活動量、生活型態可再作調整。例如55公斤的上班族，長期都沒有什麼運動，蛋白質需求量較低，可55Ｘ0.8，即為44克蛋白質；若有重訓或是體力活為主，蛋白質需求量較高，就建議55Ｘ1.2，即為66克。另外，高齡者因為身體吸收率變差，蛋白質需求量自然也會較高，也會建議體重Ｘ1.2。
實際份量計算：在實際份量計算上，豆魚蛋肉類可補足7公克的蛋白質稱為1份，以手掌略估份量，女性一個手掌可達3份、約21公克蛋白質，男性則為5份、約35公克蛋白質。因此若是需要44克蛋白質的民眾，份量就約為2個女性手掌大小，可參考計算。
豆製品加工越少越好，蛋白質適量更助健康！
羅季怡營養師也提醒，許多豆製品會額外加工，建議還是多選擇加工程序、添加物越少越好，例如豆漿、豆腐、豆乾等。而像是素雞、素火腿就會有較多的添加物或油脂，容易增加身體負擔，建議盡量避免。也提醒蛋白質不是吃越多越好，超過需求量恐成脂肪堆積，腎臟不佳者則會加速腎臟損壞。若民眾有需求也可尋求營養師協助規劃完整的飲食建議。
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