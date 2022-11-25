工作疲累以為爆肝　就醫確診腎臟病

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疲累可說是每個人都有過的身心經歷，除了腎虛引發之外，還有哪些原因？衛福部彰化醫院中醫師張煒東表示，疲累的原因很多，肝臟的疲累大多是生活型態所造成，譬如說年輕人愛玩，徹夜玩樂，也有人大夜班工作或工作時間長，或熬夜讀書，外界常以爆肝來形容，但這種疲累在休息足夠後通常就可改善，但其他原因的疲累，像腎臟病、癌症、長新冠、甲狀腺低下、糖尿病等，經過休息也常無法改善，最好求助醫師找出原因。
腎臟病常見這些症狀 各疾病疲勞原因一次看
張煒東中醫師進一步說明，腎臟病除了易疲勞之外，可能還有泡泡尿、水腫、高血壓、貧血脂等症狀；甲狀腺低下的疲勞常伴隨體重增加、怕冷、皮膚變乾、便秘等症狀；癌症的疲勞最明顯的是短時間內體重快速減輕；糖尿病疲勞常伴隨情緒低下、體力差、睡不飽及吃多、喝多、尿多等。
根據國外的研究指出，新冠病毒除了攻擊肺臟之外，腎臟是第二個受創嚴重的器官，疲倦的感覺和腎臟病相似，常伴有胸悶或運動時呼吸不暢等現象。
慢性腎臟病 中醫調理延緩惡化
張煒東中醫師指出，慢性腎臟病在中醫來看就是腎虛，一旦腎氣虛，全身各器官的運作功能都將受到影響，導致全身氣血不足，進而影響循環，產生全身性難以緩解的疲勞。腎臟細胞的修補能力很差，以中藥針對腎虛進行補氣、益氣，是可以把腎臟僅剩的功能發揮出來，讓慢性腎臟病的進展趨於緩慢。
不過， 要預防腎虛，不外乎要有均衡的營養、規律作息與良好的睡眠、規律且適當的運動、穩定的情緒，這些為避免腎虛及同時養肝之道。
休息無法改善疲累 應盡快就醫檢查
張煒東中醫師提醒，疲累時最重要的是放鬆休息，一旦休息都無法改善時，最好要就醫檢查，找出原因對症下藥，若是一味的吃保肝藥或提神的東西，反而易延誤病情，不可不慎。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55857
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