民進黨選舉慘輸「怪網軍」？鄭家純不忍開嗆：自以為清高
九合一大選於26日順利落幕，執政的民進黨慘敗，基隆、桃園「綠地變藍天」，在全台僅拿下5縣市，分別是嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣和澎湖縣。對此，就有人說是側翼網軍拖累選情，而「雞排妹」鄭家純今（28）日也表示，「有些台派自己經營不起來，還趁機跟風踩幾腳覺得自己比較清高，不自覺這種指責是對熱心民眾的傷害，難怪沒人喜歡你們」。
娛樂中心／綜合報導
鄭家純在臉書發文，表示她不認同支持民進黨的民眾開粉專，「不但被打成1450，還要被怪罪敗票。甚至得負擔極少數的偏激粉專的狂言，真的很不公平。經營粉專很辛苦，能夠經營起來並拉攏一票跟隨者更是困難」。
鄭家純接著說，這些沒拿1450的義工，認真寫長文、積極互動、幫忙澄清、宣傳新訊息、熬夜畫畫、努力想好笑梗，吸引對政治冷漠的人多看幾眼，這些粉專才是多數，「願意犧牲自己的寶貴時間，負責和喜歡自己的人分享資訊，就已經很了不起，到底還想怎樣？」她認為，不喜歡這些粉專的人，本來就想教訓民進黨，到底跟那些創粉專的一般人，寫了什麼文章有什麼關係？
最後，鄭家純也表示，罵跑的是自稱中間選民、堅定藍白支持者，本來就不是隊友，不是相同信念的選民，更直言「有些台派自己經營不起來，還趁機跟風踩幾腳覺得自己比較清高，不自覺這種指責是對熱心民眾的傷害，難怪沒人喜歡你們」。（編輯：郭佩蓉）