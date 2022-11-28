昔政商名流都來過！姜太公道場預言苗栗選情再添話題

九合一大選落幕，選戰中備受矚目的苗栗縣長寶座由議長鍾東錦拿下，而鍾東錦陣營表示，鍾東錦決定參選前，曾獨自前往陽明山姜太公道場祈求賜卦指點迷津，並點七星燈祈福。事實上，陽明山姜太公道場以七星燈大法聞名於世，每次舉辦法會時，不乏政商名流前往，如前立法院長王金平於2013年馬王政爭時由幕僚報名點燈，而後因保住黨籍，道場因而聲名大噪；2018年柯文哲競選台北市長連任，也於該道場由幕僚點過七星燈。此次大選，鍾東錦點燈祈福，姜太公卜卦應驗，使得該道場再次受到關注，成為社會大眾茶餘飯後的熱門話題。
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鍾東錦投入苗栗縣長選舉前，考量可能會面臨被開除黨籍的命運，心情非常複雜，因此親赴道場參拜姜太公點七星燈賜予智慧，以便做出決定。經由姜太公賜卦，卜出「震離卦」，籤詩內容指出鍾東錦將心想事成，一路會過關斬將，最終會當選縣長，為苗栗開創美好的未來，而且會事事如意。但也提及鍾東錦要多多行善，為自己廣植福田。比對鍾東錦競選經過，的確一開始就不順遂，爭取國民黨內提名就遭打壓，還落得被開除黨籍參選的下場，尤其選戰最後關頭，藍綠陣營更針對其出身背景窮追猛打。幸由姜太公卦象啟發，競選團隊沉著以對，針對敵手策略，一一擊破；期間更錦上添花，獲得現任縣長徐耀昌及立委陳超明的大力支持，最終得到苗栗選民認同，以十二萬四千餘選票問鼎縣長。羅世新說明，凡事心誠則靈，只要心存善念，熱心奉獻，願意造福選民，相信神明都會庇佑。