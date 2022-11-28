準備跨年！專家點名「5星座」被財神眷顧　財運直接起飛

大家庭出遊人多頭很痛？救星降肉！「神平台」助攻全搞定

▲點開Agoda頁面就能清楚看見住宿、機票、各式活動體驗等，讓你一站式全搞定免煩惱。（圖／記者汪睿琦攝）
▲點開Agoda頁面就能清楚看見住宿、機票、各式活動體驗等，讓你一站式全搞定免煩惱。（圖／記者汪睿琦攝）

記者汪睿琦/綜合報導

台灣人好不容易迎來邊境解封，準備來趟久違的國外旅行了嗎？不過時隔900多天沒飛，想帶著全家人一起出門又負責規劃行程的你，是否一時之間不知道該怎麼有效率的下手呢？

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隨著數位化的發展，旅客越來越仰賴科技協助，以便利的方式規劃旅程，但交通、住宿選擇方式百百種，要找到快速又輕鬆，且高CP值的規劃方式可能是一項挑戰，更不用說當計劃一個大團體或大家庭旅遊，會遇到怎樣的困難？

而觀察現今消費者使用習慣，可歸納出4大需求，根據這些關鍵字以及小撇步，相信對於正苦於旅行預訂、規劃的人必有助益，輕輕鬆鬆便能成為旅行計畫通！

1. 選擇智慧科技
疫情加速了人們對科技的依賴，現在每個人都在尋找更方便快速的體驗，其中預訂旅行更是如此，而在網路上搞定一切，不僅沒有接觸風險，還能省略各種繁瑣過程。
像Agoda這樣的預訂平台，就可以幫助大家擺脫計劃和預訂的麻煩，提供專門的旅行指南及最佳遊覽地點，明確列出每個目的地的旅行要求，提供如優良衛生標章、永續住宿認證及安心取消方案等，讓大家可以更輕鬆地進行選擇。

2. 一站式服務
網路預訂平台不再只能訂房間，現在還可以預訂航班、住宿、活動、地面交通（接駁車、租車、火車、輪船等）。
設想10多人的大家庭旅遊，由於成員較多，較難控制的因素也跟著多了起來。而旅遊第一關，首先就是「交通問題」，大家庭通常會選擇自行開車或到當地租小巴，本身就是大家庭成員的民眾張小姐就說：「畢竟這麼多的人數要帶的行李也會不少，有車就方便許多，行程的選擇就也變得比較彈性自由。」
第二關「住房」也是旅客相當看重的一點，假設今天大家庭中有70多歲的長輩、10歲以下幼童，主要規劃行程的人就會需要考慮到睡眠區是否適合長輩需求？以及有無親子友善設施？如果能輕鬆搞定上述需求，小朋友以及長輩的照顧者們不僅可以悠閒在旁陪伴聊天、喝下午茶，婆婆媽媽們也才可以真的放鬆休息。
綜合以上2大訴求，如果有一個一次就能搞定的平台，勢必能減輕民眾安排行程的負擔。因此，Agoda推出一站式服務，讓消費者預訂住宿、航班、接駁及各種地面交通一次完成！另外，最近新推出的「購物車」可以讓大家一次結帳最多 8 間房間，一指輕鬆搞定整趟行程大小事，非常適合大型團體度假或多國城市旅行。
減輕出行負擔，只要點官網首頁，可以清晰的看到住宿、機票、租車、接送車、活動等內容，內容簡潔親民，盡顯Agoda貼心的一面。其中，加入會員還可享受10%優惠！

▲網站上每一家民宿介紹都會標上優良衛生標籤，包含「安全措施」、「防疫措施」、「醫療設備」全一覽無遺，讓旅人玩得安心。（圖／翻攝自Agoda官網）
▲網站上每一家民宿介紹都會標上優良衛生標籤，包含「安全措施」、「防疫措施」、「醫療設備」全一覽無遺，讓旅人玩得安心。（圖／翻攝自Agoda官網）
3. 嘗試另類、獨特住宿
除了一般飯店、酒店，家庭和團體旅遊也可以考慮選擇具有寬敞特色的「民宿」，除了能體驗更獨特又具在地的行程，這些地方都為所有小孩和長輩提供更舒適的家常感覺，像是擁有4.5顆星評價的「九份金瓜石樹屋 137」，周遭環繞於自然之美。該民宿也為旅客提供優質的賓客服務和美食，讓人有著滿滿賓至如歸的感覺。

4. 選擇合適的預訂合作夥伴！
後疫情時代，想要玩得熱血沸騰，又想玩得安心，肯定需要一支優秀團隊協助解決旅行大小麻煩，藉此分出更多時間與親人共度假期美好時光！

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