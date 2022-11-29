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劉雨柔健身房遭偷拍！二審老闆賠償和解　緩刑定讞免入監

▲藝人劉雨柔於健身房遭針孔偷拍，陳姓老闆二審賠償和解，獲緩刑定讞免入監。（圖／翻攝自劉雨柔IG）
▲藝人劉雨柔於健身房遭針孔偷拍，陳姓老闆二審賠償和解，獲緩刑定讞免入監。（圖／翻攝自劉雨柔IG）

編輯中心/綜合報導

2020年3月間，藝人劉雨柔踢爆於健身房遭針孔偷拍，甚至還有多名女性受害，受害人對陳姓老闆提出告訴，該案件一審判處1年2月、不得易科罰金；但上訴二審後，陳姓老闆賠償、並與被害人取得和解，本月29日，高院二審獲判8月、得易科罰金，緩刑3年定讞。

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▲劉雨柔經營女性健身房。（圖／劉雨柔
▲劉雨柔於健身房遭針孔偷拍，陳姓老闆二審認罪和解，緩刑定讞免入監。（圖／翻攝自劉雨柔IG）
回顧案情，藝人劉雨柔於2020年3月間，於健身房的淋浴間內，發現有針孔偷拍，立即報警處理，且受害者包括名女性，其中陳姓老闆以現在鏡頭內，涉有重嫌。案經檢調偵辦後，依法對陳男提起告訴，但陳男卻依舊否認涉案。

法院一審，依據檢警調查所得證據，認定陳男確實涉及偷拍，判刑1年2月，不得易科罰金。案件上訴二審高院，陳男與劉雨柔等多名被害人洽談賠償，並取得所有被害人原諒，因此高院改判陳男8月、得易科罰金，並宣告緩刑3年的，全案定讞。（編輯：林盈君）

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