劉雨柔健身房遭偷拍！二審老闆賠償和解 緩刑定讞免入監
2020年3月間，藝人劉雨柔踢爆於健身房遭針孔偷拍，甚至還有多名女性受害，受害人對陳姓老闆提出告訴，該案件一審判處1年2月、不得易科罰金；但上訴二審後，陳姓老闆賠償、並與被害人取得和解，本月29日，高院二審獲判8月、得易科罰金，緩刑3年定讞。
編輯中心/綜合報導
回顧案情，藝人劉雨柔於2020年3月間，於健身房的淋浴間內，發現有針孔偷拍，立即報警處理，且受害者包括名女性，其中陳姓老闆以現在鏡頭內，涉有重嫌。案經檢調偵辦後，依法對陳男提起告訴，但陳男卻依舊否認涉案。
法院一審，依據檢警調查所得證據，認定陳男確實涉及偷拍，判刑1年2月，不得易科罰金。案件上訴二審高院，陳男與劉雨柔等多名被害人洽談賠償，並取得所有被害人原諒，因此高院改判陳男8月、得易科罰金，並宣告緩刑3年的，全案定讞。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110