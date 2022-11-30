晶片缺將翻轉成供過於求？！

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車載連接先驅 VNC Automotive表示：過去兩年汽車產業因晶片短缺的困擾很快就會扭轉，晶片將突然變得供過於求。隨著全球經濟衰退與生活成本增加等危機，消費者可支配支出減少，許多消費者減緩了智慧型手機與筆記型電腦的更新速度，3C產品的需求下降，使得晶片需求也下降，釋放出晶片廠到物流整個供應鏈的份額，讓汽車產業得以更快地獲得更多晶片。晶片供應商開始轉向汽車產業詢問是否願意增加訂單。
隨著汽車科技應用越來越繁雜，數位化程度也越來越高，同時也越來越依賴相關軟體，因此Intel和Nvidia等傳統IT業者在汽車領域佔據越來越關鍵的角色。過去汽車產業與晶片供應商的關係較為對立，汽車業者認為晶片供應商總是哄抬價格，但對於未來的承諾卻很少。如今，大家意識到與晶片供應商的合作，需要建立更新與更健康的模式。
據全球最具權威的IT研究與顧問咨詢公司Gartner表示，到2020年，汽車產業佔半導體銷量的比例不到 9%，價值估計約為387億美元。然而，預計到 2030 年，隨著電動汽車產量的增加、複雜駕駛輔助功能和自動駕駛汽車，需要不斷提高的系統處理能力，以適應最先進的人工智能算法，屆時這一數字將增至略高於 1160 億美元。同時，每輛汽車的平均半導體含量將從 2022 年的 712 美元左右上升到 2025 年的 931 美元。