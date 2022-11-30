台積電愛心市集全台廠區共襄盛舉！站在第一線關懷弱勢

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有鑑於今年全台破800萬人的確診，為延續台積人的愛心及溫暖，在台積電人力資源暨ESG委員會主席何麗梅資深副總的帶領，擴大舉辦第二屆愛心市集，並於昨（29）日在新竹廠區盛大的開幕；其中新加入內部組織的副總暨法務長方淑華及品質暨可靠性副總何軍，也特別出席響應活動。
何麗梅資深副總說，去年秦永沛資深副總（台積人尊稱「秦公」）倡議要舉辦愛心市集的活動，今年吸引52家的廠商參與，雖然疫情日益的趨緩，但是對許多行業而言仍然是嚴拒的挑戰，而台積電今年的業績與分紅創新高，期盼能透過愛心市集匯聚台積同仁的愛心，支持友善環境的小農、青農與弱勢團體。
去年第一屆的愛心市集共23家愛心攤商響應，今年延續以「溫暖不停歇，邀你攜手響應愛」為主題，更一舉邀52間愛心攤商共襄盛舉，希望這次會有更多的愛心攤商、家庭，能因為台積人的愛心能過上好年；另外，今年有包含營運組織、人力資源組織、品質暨可靠性組織、歐亞業務組織、資訊技術及資材暨風險管理組織、法務組織、財務組織以及企業規劃組織共八個組織參與，讓同仁能夠促進消費，支持愛心團體，發揮台積人取之於社會，用之於社會的溫暖精神。
愛心市集的攤商，包括ST友善田園、盛發科技股份有限公司、新竹縣尖石鄉養老yulu文化生態發展協會、磊質複合式庇護工坊、慈心淨源茶、財團法人台灣省私立香園紀念教養院，不僅受邀參與了開幕，也分享了產品背後的故事；愛心市集的活動率先在新竹科學園區開幕後，自即日起至12月29日，陸續於台積電台中及台南的廠區巡迴舉辦。