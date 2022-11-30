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台積電愛心市集全台廠區共襄盛舉！站在第一線關懷弱勢

▲台積電ESG主席何麗梅資深副總、秦永沛資深副總、法務長方淑華、何軍副總、許永隆廠長出席響應活動。(圖/台積電慈善基金會提供)
▲台積電ESG主席何麗梅資深副總、秦永沛資深副總、法務長方淑華、何軍副總、許永隆廠長出席響應活動。(圖/台積電慈善基金會提供)

生活中心/綜合報導

溫暖不停歇！第二屆台積電愛心市集在11月28日開跑，並於29日在新竹科學園區晶圓12A廠（張忠謀大樓）舉行開幕；盼在後疫情時代集台積電員工之力，發揮社會及企業影響，擴大照顧弱勢偏鄉團體，增加參加市集攤位的經濟收入。

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台積電福委會表示，台灣在去年的五月爆發本土疫情，全台長達近3個月的三級警戒狀態，社會經濟面臨很大的衝擊，對弱勢族群的傷害更加嚴峻；為此，台積電慈善基金會和福委會共同發起愛心市集的活動，號召台積電新竹、台中、台南各廠區員工響應，以實際的行動購買年貨，並讓在地農青、友善土地耕作者、偏鄉或原住民部落及弱勢團體設攤；台積電慈善基金會董事長張淑芬長期在第一線關懷弱勢，也在本次活動特別鼓勵大家支持優良的愛心廠商，盼他們能歡慶過好年。

▲2022台積電愛心市集溫暖不停歇。 (圖/台積電慈善基金會提供)
▲2022台積電愛心市集溫暖不停歇。 (圖/台積電慈善基金會提供)
有鑑於今年全台破800萬人的確診，為延續台積人的愛心及溫暖，在台積電人力資源暨ESG委員會主席何麗梅資深副總的帶領，擴大舉辦第二屆愛心市集，並於昨（29）日在新竹廠區盛大的開幕；其中新加入內部組織的副總暨法務長方淑華及品質暨可靠性副總何軍，也特別出席響應活動。

何麗梅資深副總說，去年秦永沛資深副總（台積人尊稱「秦公」）倡議要舉辦愛心市集的活動，今年吸引52家的廠商參與，雖然疫情日益的趨緩，但是對許多行業而言仍然是嚴拒的挑戰，而台積電今年的業績與分紅創新高，期盼能透過愛心市集匯聚台積同仁的愛心，支持友善環境的小農、青農與弱勢團體。

去年第一屆的愛心市集共23家愛心攤商響應，今年延續以「溫暖不停歇，邀你攜手響應愛」為主題，更一舉邀52間愛心攤商共襄盛舉，希望這次會有更多的愛心攤商、家庭，能因為台積人的愛心能過上好年；另外，今年有包含營運組織、人力資源組織、品質暨可靠性組織、歐亞業務組織、資訊技術及資材暨風險管理組織、法務組織、財務組織以及企業規劃組織共八個組織參與，讓同仁能夠促進消費，支持愛心團體，發揮台積人取之於社會，用之於社會的溫暖精神。

愛心市集的攤商，包括ST友善田園、盛發科技股份有限公司、新竹縣尖石鄉養老yulu文化生態發展協會、磊質複合式庇護工坊、慈心淨源茶、財團法人台灣省私立香園紀念教養院，不僅受邀參與了開幕，也分享了產品背後的故事；愛心市集的活動率先在新竹科學園區開幕後，自即日起至12月29日，陸續於台積電台中及台南的廠區巡迴舉辦。

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