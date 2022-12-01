鄭家純加入辱華！狂推「小熊維尼舉白紙」T恤 網求代購
中國各地近日爆發反防疫封控、爭取自由的「白紙運動」，許多民眾紛紛上街高舉A4白紙，表達對中共封控的抗議，甚至還有人高喊「習近平下台」、「共產黨下台」，引起國際關注。對此，就有網友發現日本迪士尼官網竟然有賣「小熊維尼舉白紙」的商品，被說「完美預言」此次革命，就連日本媳婦鄭家純也忍不住在臉書分享該系列周邊商品，加入「辱華」行列。
娛樂中心／綜合報導
習近平因長相神似「小熊維尼」，過去時常被網友調侃，後來小熊維尼在中國便成為「敏感人物」，甚至禁止出現或販售相關商品。豈料這次中國爆發白紙革命，也有網友發現日本迪士尼過去曾賣「小熊維尼舉白紙」T恤以及相關商品，可說是「完美預言」此次革命，更被稱為「史上最強預言圖」。
對此，日本媳婦鄭家純昨（30）日也加入「辱華」行列，在臉書分享「小熊維尼拿白紙」的T恤照，還有馬克杯等其他產品，表示「日本迪士尼官方T恤，有白、灰、黑三色，圖示可以選大中小，男女、童都有尺寸」。
她也另外發文，表示真的想買維尼拿A4的T恤、馬克杯，可以私訊某代購IG詢價，「我做代購不只精品，連一件內衣、兩瓶燒肉醬、30盒伴手禮都有服務過。因為有開發票和報關稅，很大機率不比其他代購便宜，建議是買台灣沒有的品項」。（編輯：郭佩蓉）