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類風濕性關節炎纏身　老司機險陷經濟危機！

類風濕性關節炎纏身　老司機險陷經濟危機！
類風濕性關節炎纏身　老司機險陷經濟危機！

健康醫療網

【健康醫療網／記者林怡亭報導】今年50歲的李爸爸（化名）從事貨車司機一職，平時工作盡責努力，還曾經獲選為公司年度最佳員工。兩年前手部及膝關節開始出現腫脹和痠痛感，一開始自認是工作過度所致而不以為意，沒想到症狀日益加劇，手關節腫痛到無法搬運貨品，有時連手握方向盤都很吃力，後來膝關節也出現腫脹，一度惡化到要靠輪椅代步，讓家裡經濟頓時陷入困境，經公司老闆介紹到醫院風濕過敏科就醫檢查，確診罹患「類風濕性關節炎」。在醫師建議下使用生物製劑治療後，病情大幅改善，關節腫脹也逐漸穩定，最近回診已能行走自如，生活及工作也漸漸恢復常軌，解除生計危機。

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關節破壞王難察覺　有症狀應及早就醫檢查

林口長庚醫院風濕過敏科陳彥輔醫師表示，類風濕性關節炎是一種自體免疫疾病，體內抗體會去攻擊破壞自己的關節組織，因此素有「關節破壞王」稱號。此疾病好發於中年女性，男女比為1：3，一般民眾對類風濕性關節炎最耳熟能詳的例子就是作家杏林子，她因罹患嚴重類風濕性關節炎，最後造成關節扭曲變形、握筆困難，甚至行動需要乘坐輪椅。不過由於目前臨床檢查及診斷技術相當進步，就醫初期通常能確認是否罹患類風濕性關節炎，只要民眾提高警覺，有症狀及早就醫，就不需過度恐慌。

陳彥輔醫師說明，類風濕性關節炎除了身體關節位置出現紅腫熱痛等症狀外，其主要特色表現就是「晨間僵硬」，當你早上一覺醒來時，身體關節出現僵硬感，每次持續時間超過30分鐘以上，而且連續三至四週都沒有緩解現象，就應儘速至醫院風濕免疫科檢查，避免造成不可逆的關節破壞。

治療選擇多元　生物製劑不中斷女性患者備孕計畫

陳彥輔醫師指出，針對類風濕關節炎的治療，會先使用消炎止痛藥來控制疼痛，並視患者疾病進展搭配使用疾病修飾抗風濕病藥物接續治療。倘若已經使用兩種以上免疫調節藥物，且疾病治療超過半年仍無法達標，醫師就可協助申請使用健保給付的生物製劑，目前臨床治療效果明顯，除了大幅提升生活品質外，也能降低患者經濟負擔。

陳彥輔醫師補充，過去有些類風濕性關節炎女性患者會擔心藥物影響懷孕及胎兒健康而自行停藥或延遲治療，目前已有適合孕程及哺乳期間可以安全使用的生物製劑，患者可以多和醫師溝通，選擇適合的治療藥物。

陳彥輔醫師提醒，類風濕性關節炎患者應積極治療、定期回診，為了避免發生骨質疏鬆併發症，平常也應適度補充鈣及維他命D，同時定期鍛鍊肌力，減少肌少症的發生，都能幫助患者提高生活品質。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55997

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