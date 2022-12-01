為求完美曲線想「抽脂」你是否適合動抽脂手術？

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誰不適合動抽脂手術
阿勳醫師警告，兒童、全身性肥胖者以及孕婦都不宜動抽脂手術。
俗話說：「小時候胖不是胖」，未滿18歲的兒童尚在成長階段，身形仍可能改變，因此不建議動抽脂手術；一般而言，身體質量指數（BMI）為18.5至24屬正常數值、24至27為過重、27以上則是肥胖，如果BMI超過30，動抽脂手術的效果其實有限，建議先減重後再評估是否適合抽脂，計算BMI的方法為「體重除以身高的平方」；另外，若女性處於妊娠期則不建議動抽脂手術，以免對胎兒造成影響。
誰適合抽脂
適合進行抽脂手術的人包括有皮膚彈性良好者以及局部性肥胖困擾者。
進行抽脂手術後可能造成皮膚凹凸不平，因此青壯年人較適合進行抽脂手術；此外，抽脂手術較適合有局部肥胖困擾者，多數患者的抽脂部位是腰部、腹部、臀部、大腿、手臂等減重較難達成效果的部位。
無論如何，阿勳醫師提醒大家，如果想動抽脂手術，一定要記得找專業醫師諮詢評估為佳！
本文經 整形外科醫師李秉勳 臉書粉專《阿勳醫師的美食美麗日記 新北板橋土城長庚 整形外科 李秉勳醫師》授權報導
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