你患上心臟病風險有多高？看眼睛就知道！「掃描眼睛分析心臟病風險」準確率高達五成

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人工智能系統預測心臟病風險 準確率高達五成根據外媒Daily Mail報導，這項人工智能系統的工作原理是「測量眼球後方微小動脈和靜脈的厚度」，這些血管被認為和心臟健康有關。研究人員利用深度學習技術，培訓人工智能系統，使其自動讀取視網膜掃描圖，並識別出哪些人有可能患上心臟病。研究人員稱，人工智能系統的準確率高達70%至80%，未來可用於深入檢查心血管狀況。
在一項針對8萬8千名英國人的研究中，系統準確預測高達54%的心臟病發作和中風病例，以及58%的心臟病死亡病例。針對心臟病的測試，現有的醫療手段是透過考慮年齡、性別、吸煙狀況、血壓和膽固醇水平，以確認心臟病風險，因此需要進行血液檢查。人工智能系統提供了一種「非侵入性」的替代方法，有助於檢查心臟健康。
▲ 人工智能提供新的替代方法，幫助檢查心臟健康。（示意圖／Pixabay）
這項方法使用視網膜脈管系統成像，拍攝眼球後方的血管和視神經。在眼科檢查中，醫生一般用掃描結果來檢查眼睛健康問題，例如視網膜退化，和視神經受損的青光眼。人工智能系統被訓練讀取掃描結果，對視網膜血管寬度進行數千次測量，分析血管是否變厚。結合患者年齡、吸煙狀況和家族病史一起統計，以估計他們患上心臟病的風險。
5個生活習慣降低心臟病風險損害心臟健康的危險因子，都能夠透過良好生活習慣而加以預防。國健署提醒民眾，以下5點有助於降低心臟病風險。
一、戒菸
二、良好飲食習慣
三、多運動
四、控三高（高血壓、高血糖、高血脂）
五、定期健檢
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