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你患上心臟病風險有多高？看眼睛就知道！「掃描眼睛分析心臟病風險」準確率高達五成

你患上心臟病風險有多高？看眼睛就知道！「掃描眼睛分析心臟病風險」準確率高達五成
你患上心臟病風險有多高？看眼睛就知道！「掃描眼睛分析心臟病風險」準確率高達五成

每日健康-每日都做得到的健康

你有沒有想過，有一天居然可以在進行眼科檢查時，透過掃描眼球，預測你患上心臟病的風險？眾所周知，心臟疾病是全球的「一號殺手」，也是國人十大死因之一。國健署指出，平均每27分鐘就有1名國人死於心臟病，因此提早篩查心臟病跡象、進行預防，顯得尤為重要。由英國利茲大學主導的一項研究指出，科學家開發出一種人工智能系統，可以分析在眼科檢查時所做的眼部掃描，由此識別心臟病高風險患者。

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▲ 科學家開發人工智能系統，可透過眼部掃描預測心臟病風險。（示意圖／Pixabay）

人工智能系統預測心臟病風險　準確率高達五成

根據外媒Daily Mail報導，這項人工智能系統的工作原理是「測量眼球後方微小動脈和靜脈的厚度」，這些血管被認為和心臟健康有關。研究人員利用深度學習技術，培訓人工智能系統，使其自動讀取視網膜掃描圖，並識別出哪些人有可能患上心臟病。研究人員稱，人工智能系統的準確率高達70%至80%，未來可用於深入檢查心血管狀況。

在一項針對8萬8千名英國人的研究中，系統準確預測高達54%的心臟病發作和中風病例，以及58%的心臟病死亡病例。針對心臟病的測試，現有的醫療手段是透過考慮年齡、性別、吸煙狀況、血壓和膽固醇水平，以確認心臟病風險，因此需要進行血液檢查。人工智能系統提供了一種「非侵入性」的替代方法，有助於檢查心臟健康。

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▲ 人工智能提供新的替代方法，幫助檢查心臟健康。（示意圖／Pixabay）

這項方法使用視網膜脈管系統成像，拍攝眼球後方的血管和視神經。在眼科檢查中，醫生一般用掃描結果來檢查眼睛健康問題，例如視網膜退化，和視神經受損的青光眼。人工智能系統被訓練讀取掃描結果，對視網膜血管寬度進行數千次測量，分析血管是否變厚。結合患者年齡、吸煙狀況和家族病史一起統計，以估計他們患上心臟病的風險。

 

5個生活習慣降低心臟病風險

損害心臟健康的危險因子，都能夠透過良好生活習慣而加以預防。國健署提醒民眾，以下5點有助於降低心臟病風險。

一、戒菸

二、良好飲食習慣

三、多運動

四、控三高（高血壓、高血糖、高血脂）

五、定期健檢

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