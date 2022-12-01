自拍照尺度越大越顯自卑？心理學家揭秘「7大類社群媒體頭像照片」含義

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社群媒體頭像照片可看出個性根據英媒Daily Mail報導，來自羅馬尼亞的弗朗西斯卡（Francesca）在倫敦城市大學修讀心理學，因為在TikTok上坐擁120萬粉絲，並定期分享實用的心理學技巧而聲名大噪。她直言，人們在社群媒體上傳的個人頭像照片，就能透露出許多訊息。
一、頭像照片是和一群朋友的合照，説明此人性格外向
弗朗西斯卡説明，若個人頭像照片是大合照，説明此人性格外向、社交能力不錯、朋友眾多，因此總是被許多人包圍著，很大機率會有很多合照。
二、頭像照片是大尺度的性感照，説明此人有點自卑感
經常上傳大尺度性感照的人，可能心底有一種自卑感，認爲自己不夠優秀，因此透過上傳照片後的按贊與評論，來彌補心裏的自卑與不安，從中獲得心靈上的滿足。
三，不斷更換頭像照片的人，心底非常沒有安全感
不斷更換社群媒體頭像照片的人，意味著他沒有安全感，甚至可能是優柔寡斷的人，並且不容易對他人推心置腹。他可能曾經受過傷害、背叛，因此喪失了對他人的信任。
四、總是上傳情侶照的人，可能很依賴另一半
具有「焦慮型依戀」人格的人，往往會發布更多的情侶合照，這源於對「被遺棄」和「不安全感」的恐懼，這種人特別害怕失去自己的伴侶，也總是擔心伴侶無法對自己的愛做出回應。
▲ 總是上傳情侶合照的人，可能很依賴另一半。（示意圖／Pixabay）
五、頭像照片是與寵物或孩子的合影
與獨照相比，若男性在約會應用程序上使用與寵物或孩子的合影，更能讓女性放下戒心，並會幫助他們匹配到更多的約會對象。與寵物或孩子合影，説明此人看起來有能力照顧他人，是個有擔當的人。
六、頭像照片往下看的人，感覺比較自負
垂頭向下看的照片，一般傳達出「優越感」和「支配」的感覺，可能意味著此人比較自大，希望獲得關注和來自他人的崇拜。
七、頭像照片往上看的人，表達出自卑和順從
抬頭向上看的照片，表達出自卑和順從的感覺。女性若在約會應用程序上傳向上看的照片，可能更容易贏得異性的好感。
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