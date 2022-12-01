LINE「照片過期」打不開超煩！1招神解　內行爽用好幾年

自拍照尺度越大越顯自卑？心理學家揭秘「7大類社群媒體頭像照片」含義

自拍照尺度越大越顯自卑？心理學家揭秘「7大類社群媒體頭像照片」含義
自拍照尺度越大越顯自卑？心理學家揭秘「7大類社群媒體頭像照片」含義

每日健康-每日都做得到的健康

在現今的網路時代，人們的一舉一動在網上都有跡可循。隨著社群媒體普及，人們更是隨時隨地都可以拍照上傳到臉書、LINE等社群平台。根據坊間的數位報告數據指出，全台有大約2172萬的網路用者，而活躍的社群平台用戶則高達2135萬，佔全台89.4%，比例驚人。一名羅馬尼亞的心理學家指出，一個人的性格，其實可以從他上傳到社群平台的個人頭像照片，看出一些端倪。

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▲ 一個人的性格，可從社群平台的個人頭像照片看出端倪。（示意圖／Pixabay）

社群媒體頭像照片可看出個性

根據英媒Daily Mail報導，來自羅馬尼亞的弗朗西斯卡（Francesca）在倫敦城市大學修讀心理學，因為在TikTok上坐擁120萬粉絲，並定期分享實用的心理學技巧而聲名大噪。她直言，人們在社群媒體上傳的個人頭像照片，就能透露出許多訊息。

 

一、頭像照片是和一群朋友的合照，説明此人性格外向

弗朗西斯卡説明，若個人頭像照片是大合照，説明此人性格外向、社交能力不錯、朋友眾多，因此總是被許多人包圍著，很大機率會有很多合照。

二、頭像照片是大尺度的性感照，説明此人有點自卑感

經常上傳大尺度性感照的人，可能心底有一種自卑感，認爲自己不夠優秀，因此透過上傳照片後的按贊與評論，來彌補心裏的自卑與不安，從中獲得心靈上的滿足。

三，不斷更換頭像照片的人，心底非常沒有安全感

不斷更換社群媒體頭像照片的人，意味著他沒有安全感，甚至可能是優柔寡斷的人，並且不容易對他人推心置腹。他可能曾經受過傷害、背叛，因此喪失了對他人的信任。

四、總是上傳情侶照的人，可能很依賴另一半

具有「焦慮型依戀」人格的人，往往會發布更多的情侶合照，這源於對「被遺棄」和「不安全感」的恐懼，這種人特別害怕失去自己的伴侶，也總是擔心伴侶無法對自己的愛做出回應。

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▲ 總是上傳情侶合照的人，可能很依賴另一半。（示意圖／Pixabay）

五、頭像照片是與寵物或孩子的合影

與獨照相比，若男性在約會應用程序上使用與寵物或孩子的合影，更能讓女性放下戒心，並會幫助他們匹配到更多的約會對象。與寵物或孩子合影，説明此人看起來有能力照顧他人，是個有擔當的人。

六、頭像照片往下看的人，感覺比較自負

垂頭向下看的照片，一般傳達出「優越感」和「支配」的感覺，可能意味著此人比較自大，希望獲得關注和來自他人的崇拜。

七、頭像照片往上看的人，表達出自卑和順從

抬頭向上看的照片，表達出自卑和順從的感覺。女性若在約會應用程序上傳向上看的照片，可能更容易贏得異性的好感。

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