小孩被食物噎住，千萬不能扣喉！醫喊：做「這個動作」才能有效急救！
小孩吃飯時，忽然被食物噎住，遇到這種緊急情況該怎麼辦？很多人第一反應可能是把手指伸進喉嚨，把食物摳出來，然而這可能導致更糟糕的後果——「手指伸進喉嚨，反而可能把食物推到更深處！」專業醫護人員妮基（Nikki Jurcutz）分享了這個鮮為人知的急救常識。
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根據外媒Mail Online報導，遇到這種窒息的緊急情況，正確的急救方法是擊打背部、或推擠胸部，如果操作得當是非常有效的，並且這是小孩唯一的選擇。「小孩子的氣管只有大約一條管子那麼小，如果完全堵塞，空氣就無法進出」妮基通過視頻做了演示，「用手指摳可能會把食物進一步推得更深。」
不少人看了妮基的影片後，都認為演示得非常清楚，也有觀眾表達了自己對窒息的心理陰影：「我曾經窒息過大約兩秒鐘，這已經夠可怕了，當時我感覺自己被恐懼和恐慌沖昏了頭。」
另一位觀眾則提醒，一定要為小孩切開食物，例如水果可以切成四分之一的大小，不過藍莓或覆盆子就不用切成兩半。
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