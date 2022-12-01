30歲前要補鈣！腰痛、駝背 為時已晚 營養師：磷、鈉過量危及血鈣

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原則一：提高鈣質攝取
Angela指出，台灣 7歲以上的國人都沒有足夠攝取鈣質，成年男性女性的攝取量大概只達50%左右。
在6大類食物當中，乳製品的鈣含量很高，如果有乳糖不耐的人可以選擇食用起司、優格，建議可先以少份量嘗試，之後再逐步提高攝取量，藉此提升腸道的耐受性。
另外也可以吃傳統豆腐來補充鈣質，不過Angela強調，喝豆漿對補充鈣質沒有用處。
原則二：維生素Ｄ要補滿
要獲得充足的維生素Ｄ，只要每天日曬20至30分鐘即可；若要透過飲食攝取，可食用日曬過的香菇、雞蛋、以及維生素Ｄ強化的牛乳來補充。
原則三：足量的蛋白質
骨頭的成分約有30%由膠原蛋白組成，賦予骨骼彈性作為緩衝，Angela表示，只要攝取足分量的蛋白質，人體就會自行合成膠原蛋白，無需特別購買補充品。除此之外，蛋白質也可以協助骨骼肌的建造，增加整體活動量，亦可以減少患上骨質疏鬆的風險。
磷、鈉過量攝取 降低血鈣
磷是體內重要的礦物質之一，非常容易從日常飲食中攝取，但Angela警告，太常吃加工食品、組合肉、碳酸飲料反而會使磷攝取過量；而磷與鈣在體內結合後會沉積，造成血鈣濃度下降，使原本就不足的鈣更加岌岌可危！
另外，過量的鈉也會促進鈣的排除，所以為了骨頭的健康，建議煮飯時少放一點鹽、醬油、烏醋等醬料。
本文經《好食客》授權報導
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